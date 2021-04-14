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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вторая Карабахская - война не только беспилотников Общим местом становятся утверждения о том, что Вторая Карабахская война стала де-факто первой, победа в которой достигнута благодаря БПЛА и дронам-камикадзе. Но...

Общим местом становятся утверждения о том, что Вторая Карабахская война стала де-факто первой, победа в которой достигнута благодаря БПЛА и дронам-камикадзе. Но времена, когда война выигрывалась одним единственным преимуществом, закончились лет 150 как. Победа Азербайджана была достигнута благодаря комплексу факторов и преимуществ над Арменией. И беспилотники — лишь один из них. Остановимся на других, которые выделяют зарубежные эксперты.Количество по-прежнему имеет значение. Азербайджан сумел провести быструю и эффективную мобилизацию своей армии. А Армения по ряду причин этого сделать не сумела. В итоге азербайджанские силы на земле минимум вдвое превосходили по численности армянские.Азербайджанцы продемонстрировали более высокий уровень подготовки и мотивацию своих солдат. Анализ потерь сторон российскими специалистами показал, что в среднем азербайджанский солдат был на 5-7 лет старше армянского. Это означает, что с армянскими срочниками воевали азербайджанские контрактники. Уровень подготовки и психологической устойчивости последних был выше.Войны ведут армии, но по-прежнему выигрывают народы. Азербайджанское общество продемонстрировало высокий уровень консолидации и устойчивости перед лицом неизбежных потерь. В Армении настроение «теперь мы возьмем Баку» после первых поражений очень быстро сменилось поиском предателей. Чему способствовали и проблемы с организацией снабжения и управления войсками. Начался шумный публичный поиск виноватых в потерях. Армянское общество оказалось далеко не таким монолитным, как это считалось. И довольно быстро оказалось дезориентированным.«Учиться военному делу настоящим образом!» — известный призыв вождя большевиков Владимира Ленина. Вопрос, а учителя кто? Азербайджанцы учились у турок. Турция воюет последние лет 40 против курдских формирований как на территории собственной страны, так и в регионах соседних стран. Особенно ценными для азербайджанских военных стал опыт Турции в подавлении сирийской системы ПВО с помощью БПЛА. А ещё Азербайджан активно развивал последние годы сотрудничество со странами НАТО, в том числе и в сфере военного образования. И участвовал в международных миссиях в Ираке и Афганистане. Армянские военнослужащие также имеют опыт службы в этих странах, в Армении есть подготовленная по стандартам НАТО бригада для зарубежных миссий. Но это армянам помогло не очень.Артиллерия по-прежнему важна. Пока Армения закупала российские истребители Су-30СМ, Азербайджан вкладывался в артиллерию (ствольную и реактивную), а также в противотанковые ракетные комплексы дальнего действия. Азербайджанский эксперт Агиль Рустамзаде приводит следующие данные: в первый день Второй Карабахской войны азербайджанская артиллерия нанесла удары более чем по 500 целям. Он же признает высокую эффективность армянских минометчиков, на счету которых большая часть азербайджанских потерь. Несмотря на то, что они были вооружены старыми советскими образцами. Тут стоит обратить внимание, что минометы показали себя в качестве основного средства огневого поражения живой силы и во время войны на Донбассе.Но артиллерия слепа без разведки. Глазами азербайджанской артиллерии были те же БПЛА, системы радиоэлектронной разведки и данные с азербайджанского космического спутника наблюдения Земли. Те же «Байрактары» использовались в первую очередь для разведки целей и наведения на них средств поражения, и лишь во вторую очередь — для непосредственного нанесения ударов.Правильный выбор друзей. Азербайджан в течение долгого времени и политически и финансового вкладывался в развитие стратегического партнерства с Турцией. Которое, помноженное на региональные амбиции турецкого руководства, позволило Баку обеспечить «политические тылы» и удерживать Россию от активного вмешательства в конфликт. Армения излишне уповала на ценность договоренностей с Москвой в сфере безопасности: в ходе войны выяснилось, что Россия не брала на себя обязательств по защите Нагорного Карабаха (Арцаха). Так как это территория Азербайджана. Но Кремль не отреагировал, по крайней мере, публично, и на факты поражения азербайджанскими силами объектов на территории собственно Армении.Технологии важны. Но они не могут существовать в отрыве от других факторов, влияющих на эффективность использования военного потенциала. И на контрасте с Карабахом можно напомнить ситуацию в Афганистане: технологический и организационный перевес там на стороне условной западной коалиции (в которой участвуют не одни лишь страны Запада), но этого оказалось недостаточно для разгрома талибов за без малого два десятилетия войны.