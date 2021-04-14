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Диетолог перечислила полезные для здоровья перекусы

14.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Диетолог перечислила полезные для здоровья перекусы
Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала о перекусах, которые полезны для здоровья. Они перечислены в ее аккаунте Instagram.

«Словосочетание "здоровый перекус" многих ставит в тупик, ну что покупать в супермаркете, кроме фруктов? Сегодня я дам вам массу вариантов!» — пообещала эксперт. Среди перекусов, которые она предлагает, есть и более, и менее сытные. По ее словам, их необходимо выбирать в зависимости от целей и от питания в течение дня.

Диетолог советует перекусывать нежирным йогуртом с горсткой мюслей или гранолы, парой сырников, творогом с орехами, ягодами и фруктами, самодельным попкорном без добавок, нарезанными овощами с ложкой творожного сыра или питой с начинкой из авокадо или слабосоленой рыбы, сыра, оливок, салата, огурца, омлета и мяса. Полный список можно найти в ее посте в Instagram.

Ранее врач-диетолог Наталья Пугачева назвала лучшие ночные и вечерние перекусы для худеющих. По ее словам, от голодных вечерних мук спасает небольшая горсть орехов, стакан кефира или чашка натурального йогурта.
 
 
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