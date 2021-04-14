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Сексолог назвала россиянам «величайшего убийцу» полового влечения

14.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сексолог назвала россиянам «величайшего убийцу» полового влечения
Фото: pixabay.com
Психолог-сексолог Валентина Снеговая в интервью изданию «Доктор Питер» назвала россиянам «величайшего убийцу» полового влечения и перечислила способы продлить сексуальную жизнь.

По ее словам, у каждого мужчины «половой век» может быть разным, однако его вполне возможно продлить. Для этого необходимо следить за своим здоровьем. Лишний вес, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, а также стрессы и отрицательные эмоции со временем могут серьезно навредить интимной жизни, предупредила врач.

«Я бы назвала величайшим "убийцей потенции" интернет, а точнее — видео для взрослых и зависимость от них», — сказала специалист. По ее словам, само по себе самоудовлетворение не несет вреда для мужчины, однако в сочетании с просмотром порно оно создает сильные сложно корректируемые зависимости, приводящие к отказу от отношений и естественного секса.

Желающим вести половую жизнь до старости мужчинам Снеговая рекомендует найти «сексуально одаренную женщину», поскольку это — «залог полового долголетия». Однако если избранница не проявляет интереса к интимной близости, избегает ее или терпит ради партнера, то с годами эта ситуация усугубится. При этом сексолог подчеркнула, что не все люди всегда хотят секса. «Некоторые "не про секс" — и это нормально. Просто учитывайте свои брачные мотивы и мотивы потенциальной партнерши», — пояснила она.

Ранее ученые из Иллинойского Университета в Чикаго (США) нашли связь между долголетием мужчин и временем, когда они занимаются сексом. Согласно их исследованию, интим с утра больше полезен для здоровья, поскольку предотвращает головные боли, нормализует давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и защищает от неврозов. Вместе с тем следует помнить, что утренний секс полезен лишь после полноценного сна, когда силы полностью восстановлены.
 
 
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И перечислила способы продлить сексуальную жизнь.
 
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