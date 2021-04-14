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Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard

14.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России», — сказал представитель Кремля.

По его словам, отечественная система «Мир» уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение. «Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказывал, что Москва видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем.

Заместитель главы МИД Александр Панкин в свою очередь допускал появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. «Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — говорил он. В Кремле, рассуждая о санкциях США, допускали, что Россию могут отключить от SWIFT.

В начале марта стало известно, что российская платежная система «Мир» с 27 апреля начнет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Причиной такого шага называется «минимизация риска осуществления сомнительных переводов денежных средств».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Кремле допускают, что Россия может быть отключена от западных платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций.
 
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