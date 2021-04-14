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Мир предупредили о полном исчезновении бананов

14.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мир предупредили о полном исчезновении бананов
Фото: Globallookpress.com
Бананы оказалась под угрозой полного исчезновения из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который не поддается действию химикатов, пишет Die Welt.

Заболевание Tropical Race 4 (TR4) впервые обнаружили в 2019 году в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.
Позже из-за этого в Колумбии и Гондурасе закрылись некоторые плантации. Зараженная почва на обуви фермера может привести к повальному распространению инфекции. Пораженные участки почвы обычно простаивают от 30 до 40 лет.

Заболевание в основном поражает сорт Cavendish. На него приходится 95 процентов мировой торговли, предупреждают эксперты.
Бананы — один из основных продуктов в розничной торговле, повышение цен на них может быть критично, отмечают игроки рынка. Во многих странах Азии и Африки этот продукт является таким же важным в ежедневном рационе, как картофель и рис.

В феврале газета «Коммерсантъ» писала о том, что российские торговые сети столкнулись со сложностями при покупке бананов. Среди причин назывался неурожай в Эквадоре, неспособность импортеров обеспечить необходимые объемы поставок, а также сезонный высокий спрос. Тогда компании утверждали, что конечным покупателям не стоит ожидать повышения цен, поскольку бананы являются «одной из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине».
 
 
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Из-за высокоинфекционного почвенного гриба.
 
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