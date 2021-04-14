Источник материала: UDF



Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ В рамках контрольной проверки.

Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках контрольной проверки. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу на совещании в Североморске, передает РИА Новости.Глава Минобороны пояснил, что соответствующие меры были приняты из-за угрожающей военной деятельности НАТО. «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях», — добавил он.Ранее 13 апреля Шойгу заявил об усилении Северного флота для укрепления обороноспособности страны и защиты ее интересов в Арктике. По его словам, флот оснащается современной военной техникой, которую можно применять при суровом климате.Тогда же министр сообщил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России. Основной потенциал сосредоточивается в Причерноморье и на Балтике. Всего Североатлантический альянс, по словам Шойгу, разместит близ российских границ 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники.Ранее в апреле Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль, в свою очередь, назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.