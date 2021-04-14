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Цена биткоина впервые достигла $63 тыс.

14.04.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена биткоина впервые достигла тыс.

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув отметки в $63 088. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, отслеживающего курсы наиболее популярных криптовалют. 

Превысив отметку в $63 тыс., стоимость криптовалюты прошла через коррекцию, после чего возобновила рост. Так, к 18 часами 20 минутам по минскому времени стоимость биткоина уже вернулась к отметке в $62 990.

Как отмечают эксперты, рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты возобновился на фоне грядущего IPO крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. 

Согласно данным портала Coindesk, в настоящее время объем капитализации рынка биткоина уже достиг $1,17 трлн. 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув отметки в $63 088. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk, отслеживающего курсы наиболее...
 
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