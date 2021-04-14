«Пел как ангел»: каким был творческий путь солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер Леонид Борткевич – вокалист золотого состава белорусского ансамбля «Песняры». Ему аплодировал и подпевал весь Советский Союз. Песни «Александрина» «Белоруссия», «Березовый сок» стали настоящими хитами благодаря уникальному исполнению. Леониду Борткевичу был 71 год, передает «МИР 24».

Здесь каждая фотография и афиша напоминают о прошлом «Песняров». Леонид Борткевич часто приглашал журналистов к себе домой, где создал музей легендарного ансамбля. Лирический тенор, солист золотого состава вспоминал те времена.

«Ностальгия по душе, по песням, по мелодике. Какие у нас песни были! Раньше было так – песню написал Мулявин или великий композитор какой. Эту песню сначала на радио крутили. Если она понравилась слушателям, только тогда на телевидение, «Песня года». Попасть на телевидение – это было просто что-то невозможное. Особенно в первое время», – вспоминал Борткевич.

В «Песняры» Борткевич попал в 1970 году. До этого учился на архитектора и солировал в самодеятельном ансамбле «Золотые яблоки». Владимир Мулявин был так впечатлен голосом вокалиста, что за одну ночь написал балладу «Александрына». Позже были «Алеся», «Березовый сок», «Беловежская пуща», «Вераніка» и «Олеся».

Через полгода «Песняры» выпустили первый виниловый диск-гигант. Тогда начались и первые зарубежные поездки. На выступления приходили первые лица государств. А в 1979 году коллектив отправился в Америку. По тем временам – небывалый успех. Тогда одна из поклонниц сказала Борткевичу, что он похож на Христа и поет как ангел. По мнению коллег, этот комплимент лучше других характеризует артиста.

«На протяжении многих лет он был лицом этого ансамбля. Я с молоком матери, можно сказать, впитывал его лирический голос. Подражать пытался ему. А когда стал на одну сцену вместе с ним, мне было приятно. И я был счастлив и горд», – сказал экс-солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок.

Борткевич уходил из «Песняров», чтобы стать режиссером. Учился в ГИТИС. Потом переехал с семьей в США. Но так и не смог без белорусской песни и людей, которые стали родными. Через десять лет он вернулся в коллектив. И даже после смерти Владимира Мулявина продолжал его дело.

«Жаль, что Леня не услышит слова, сказанные о нем. Чем больше человек живет, тем больше стирается из памяти то, чтобы было в молодости. Но эти события, которые были у него, у меня, чем мы и связаны, они настолько значительны в нашей жизни, что не вспоминать об этом – значит обделять себя», – рассказал заслуженный артист Белорусской ССР Владислав Мисевич.

Леонид Борткевич страдал сахарным диабетом, который и ускорил его уход из жизни. Заслуженному артисту БССР был 71 год. Но в памяти слушателей он всегда останется молодым.