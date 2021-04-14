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КГБ хозяйничает в РФ: в Москве задержан американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович

14.04.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Москве белорусскими спецслужбами задержан американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович, сейчас он находится в СИЗО КГБ, сообщила БелаПАН его жена Елена Денисовец.

КГБ хозяйничает в РФ: в Москве задержан американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости (носит иллюстративный характер)

«У Юрия были запланированы поездки в Москву и Варшаву, и в понедельник (12 апреля. — БелаПАН.) он должен был возвращаться. Это была бизнес-поездка, насколько я знаю. Но Юрий — человек политически активный, если была возможность встретиться с политиками, он бы не отказался от этой возможности», — сказала Денисовец.

По ее словам, с воскресенья муж перестал отвечать на ее сообщения. «Сначала я думала, что он занят, есть же еще разница во времени. Потом начала волноваться, проверять, где находится его телефон, через приложение, но никакой информации не было», — отметила супруга.

В ходе поисков она позвонила в московскую гостиницу, где Зенкович бронировал номер. «Менеджер гостиницы перезвонила и рассказала, что видела, как мужа задерживали какие-то мужчины, скрутили. Потом подошли на ресепшн, спросили, где его комната, показав какие-то «корочки». Сказали, что Юрий подозревается в терроризме, и забрали его вещи», — сообщила Денисовец.

По словам супруги, которая живет в Техасе, утром 13 апреля (разница с Беларусью восемь часов. — БелаПАН.) ей в вайбер написал адвокат по назначению Павел Ульянцев, который сообщил, что Зенкович находится в Минске. Он передал просьбу мужа позаботиться о безопасности аккаунтов и гаджетов, рассказал, что клиент находится в тюрьме КДБ, в бодром настроении.

«Адвокат сказал, что задерживали белорусские спецслужбы в Москве. Я спросила, что они делали в соседнем государстве. Он сказал что-то вроде: «Вы же сами всё понимаете», — отметила Денисовец.

Она сообщила, что у мужа белорусское и американское гражданство, дипломаты США уведомлены о ситуации. Супруга задержанного планирует вскоре подписать договор с адвокатом, который будет представлять интересы мужа на постоянной основе.

Денисовец также рассказала о задержании жительницы Минска Ольги Голубович. «У нас был миграционный офис, в основном занимались туризмом. Мы его закрыли еще в сентябре 2020 года. В СИЗО КГБ находится Ольга Голубович, наша сотрудница. Ее муж написал, что ее задержал КГБ, пока на трое суток», — заявила супруга Зенковича.

Белорусские спецслужбы пока не комментируют задержание Юрия Зенковича. Ранее в Москве был задержан белорусский политолог Александр Федута. 13 апреля КГБ подтвердил эту информацию. Федута, а также находившийся в Беларуси председатель Партии БНФ Григорий Костусев задержаны в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления), сообщило ведомство.  

 

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Теги: Минск
 
 
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В Москве белорусскими спецслужбами задержан американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович, сейчас он находится в СИЗО КГБ, сообщила БелаПАН его...
 
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