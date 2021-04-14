Лига чемпионов. ПСЖ выбил «Баварию», а «Челси» — «Порто»

Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.



Фото из микроблога ПСЖ

Накануне ПСЖ на своем поле в рамках 1/4 финала уступил действующему обладателю трофея «Баварии» — 0:1, но, за счет большего числа мячей, забитых на чужом поле (первая встреча завершилась викторией Мбапе и Ко — 3:2), вышел в 1/2 финала самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.

В четверку лучших попал и «Челси». Лондонцы уступили «Порто» — 0:1, но проходят дальше, так как неделю назад были сильнее — 2:0.

Сегодня также сыграют:

«Боруссия» — «Манчестер Сити» (первая игра — 1:2);

«Ливерпуль» — «Реал» (1:3).