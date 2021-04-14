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Лига чемпионов. ПСЖ выбил «Баварию», а «Челси» — «Порто»
Источник материала: Навiны
Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
Накануне ПСЖ на своем поле в рамках
В четверку лучших попал и «Челси». Лондонцы уступили «Порто» — 0:1, но проходят дальше, так как неделю назад
Сегодня также сыграют:
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Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
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