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Лига чемпионов. ПСЖ выбил «Баварию», а «Челси» — «Порто»

14.04.2021 07:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Лига чемпионов. ПСЖ выбил «Баварию», а «Челси» — «Порто»
Фото из микроблога ПСЖ

Накануне ПСЖ на своем поле в рамках 1/4 финала уступил действующему обладателю трофея «Баварии» — 0:1, но, за счет большего числа мячей, забитых на чужом поле (первая встреча завершилась викторией Мбапе и Ко — 3:2), вышел в 1/2 финала самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.

В четверку лучших попал и «Челси». Лондонцы уступили «Порто» — 0:1, но проходят дальше, так как неделю назад были сильнее — 2:0.

Сегодня также сыграют:

  • «Боруссия» — «Манчестер Сити» (первая игра — 1:2);
  • «Ливерпуль» — «Реал» (1:3).

 

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Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.
 
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