ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Швеция обвинила Россию в кибератаке на Шведскую конфедерацию спорта

14.04.2021 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Власти Швеции считают, что российские разведслужбы провели кибератаку на компьютеры Шведской конфедерации спорта, однако дальнейшее расследование проводиться не будет, сообщила шведская прокуратура у себя на сайте.



"Расследование показывает, что российская военная разведка (...) спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской конфедерации спорта", - заявил прокурор Матс Юнгквист.

Прокуратура утверждает, пишет interfax.by, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года получила личную информацию шведских атлетов, включая медицинские карты.


"Мы можем утверждать, что нарушения были частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство и Американское антидопинговое агентство. Кампания также была направлена против Международной федерации футбола", - отметил Юнгквист.

В шведской прокуратуре пришли к мнению, что "необходимые предпосылки для возбуждения судебного разбирательства за рубежом или экстрадиции в Швецию отсутствуют".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Швеции считают, что российские разведслужбы провели кибератаку на компьютеры Шведской конфедерации спорта, однако дальнейшее расследование проводиться...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Байден планирует полностью вывести американских военных из Афганистана к 11 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by