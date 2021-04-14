ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: Байден планирует полностью вывести американских военных из Афганистана к 11 сентября

14.04.2021 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден планирует полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября. Об этом со ссылкой на источники пишут The Wall Street Journal и Washington Post.



«Если мы нарушим крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России — ред.), а это не отвечает национальным интересам, как считает Байден», — заявил один из собеседников WP, пишет novayagazeta.ru.

Сейчас в Афганистане, по официальным данным, находятся 2,5 тысячи американских военных. Ожидается, что Байден официально объявит о своем решении завтра. На данный момент Белый дом не комментирует информацию, отмечает ТАСС.

США начали вывод войск из Афганистана год назад в рамках соглашения. Оно также предполагает отказ «Талибана» от сотрудничества с другими террористическими организациями и освобождение 5 тысяч заключенных из тюрем Афганистана.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Джо Байден планирует полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября. Об этом со ссылкой на источники пишут The Wall Street Journal и Washington...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли использовать белый и красный цвета в быту так и осталось невыясненным: суд огласил решение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by