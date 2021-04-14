«Сейчас не до «Славянского базара». О ситуации с витебским фестивалем высказалась Анжелика Агурбаш

пишет TUT.BY. — Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. В ситуации, которая происходит сейчас в Беларуси — а именно законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей, — каждый решает сам: ехать и поддерживать <…> или нет. Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. Поэтому это совершенно другая история, — считает белорусская и российская певица Анжелика Агурбаш,TUT.BY.





Певица назвала творческих людей «голубями мира»:





— Мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар», автоматически переходят на сторону света. Но я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь.





По мнению Анжелики Агурбаш, в сложившейся ситуации в Беларуси вообще «не до песен»:





— Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии, остановить агрессию. Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать? У нас каждый день калечатся судьбы и здоровье людей, <…> о каких песнях может идти речь?





После президентских выборов в августе 2020 года Анжелика Агурбаш не раз делала громкие заявления о ситуации в родной стране. Певица — уроженка Минска , но давно живет в Москве. 9 августа она разместила в своем инстаграм пост с «Погоней» и подписью «Жыве Беларусь». Артистка выходила к белорусскому посольству в Москве на акции солидарности с протестующими земляками.





Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет в этом году в 30-й раз — с 14 по 19 июля.





После того как «Славянский базар» опубликовал программу — белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в нашей стране. Некоторые звезды отказались ехать в Витебск





Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.





О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй украинский ведущий — Андрей Доманский. Не подтвердила участия третья ведущая из этой страны — Оксана Антонюк.





Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля, например певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир Березин, Дмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.





Свою позицию в интервью TUT.BY выразил директор фестиваля «Славянский базар» Глеб Лапицкий:





— Артисты живут эмоциями, совершенно по-другому воспринимают мир. И, как мне кажется, нельзя вот так варварски — через хейт в интернете — действовать на души творческих людей.





Глеб Лапицкий утверждает, что со всеми артистами, чьи имена попали в афишу фестиваля, шли переговоры об их участии:





— «Славянский базар» — проект такого уровня, что ни один артист в его программе не появится, если это с ним не оговорено и если об этом не подписан документ. Со многими звездами переговоры ведутся напрямую. При этом мы договариваемся не просто о том, на каком поезде приедет артист, а о том, какую песню споет или в какой роли выступит.



