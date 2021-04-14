В начале мая в столице пройдет масштабный фестиваль кельтской культуры

Источник материала: Tut.by

Ботанический сад приглашает гостей на масштабное открытие фестивального сезона Беларуси: в первый день мая здесь пройдет весенний фестиваль «Бельтайн» , посвященный культуре, музыке и традициям кельтов.



Фото: vk.com/beltainminsk

Бельтайн — кельтский праздник начала лета, который традиционно отмечают 1 мая. В этот день гостей фестиваля в Центральном ботаническом саду ждут концертная программа, интерактивные площадки, конкурс огненных театров, ирландские танцы, контактный зоопарк, шотландские волынщики, большой рынок ремесленников, фудкорт и многое другое. Обо всем по порядку.

На музыкальной сцене фестиваля выступят тематические коллективы: «Все_Crazy», PAWA, «Няміга», Hard Wood, «Без паники», KaS, студия этнического танца и музыки «Кетри» и другие. На главной сцене у экспозиционной оранжереи, кроме концертной программы, на протяжении фестиваля будут проходить ирландские, шотландские и бретонские танцы, обряды друидов, экстремальное трюковое шоу «Шотландская пехота» и шоу волынщиков.



Фото: vk.com/beltainminsk

Если одним из главных ритуалов праздника Бельтайн считается разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов, на фестивале эту традицию представят масштабным огненным шоу: с приближением сумерек на главной площадке начнется конкурс огненных и пиротехнических театров. А еще здесь пройдет традиционный для этого праздника выбор Майской королевы, можно будет также встретить и мистического Зеленого человека (это известный мотив в искусстве раннего Средневековья).

На территории Ботанического сада пройдут различные мастер-классы (традиционное мыловарение и производство свечей, чеканка, гончарное дело) и будут расположены десятки локаций — перечислим только некоторые из них:

эко-квест «Майское дерево» — возможность пройти интересный путь по тропинкам Ботанического сада, разгадывая тайны друидов;

— возможность пройти интересный путь по тропинкам Ботанического сада, разгадывая тайны друидов; интерактивные фотозоны — «Шаманский уголок», «Дерево желаний», «Фотозона с живыми птицами», «Шатер Ведуньи»;

— «Шаманский уголок», «Дерево желаний», «Фотозона с живыми птицами», «Шатер Ведуньи»; рынок мастеров — уникальные изделия ручной работы от искусных мастеров и ремесленников: кованые изделия и кельтские украшения, посуда и гончарные изделия, изделия изо льна, традиционная одежда, сувениры и многое другое;



Фото: vk.com/beltainminsk

игры горцев — традиционные шотландские игры: метание бревна, поднятие и перенос тяжестей, метание пивной бочки, борьба на руках и другое (командное и индивидуальное участие);

— традиционные шотландские игры: метание бревна, поднятие и перенос тяжестей, метание пивной бочки, борьба на руках и другое (командное и индивидуальное участие); зона аквагрима — тематические рисунки на теле для детей и взрослых;

— тематические рисунки на теле для детей и взрослых; фудкорт, релакс-площадки, розыгрыши и конкурсы от партнеров фестиваля.

Все эти развлечения будут доступны в одном месте и пройдут в течение одного дня — 1 мая. Билеты уже в продаже — они стоят от 12 рублей.

Когда: 1 мая, 11.00

Где: Ботанический сад

Сколько: от 12 рублей