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В начале мая в столице пройдет масштабный фестиваль кельтской культуры
Источник материала: Tut.by
Ботанический сад приглашает гостей на масштабное открытие фестивального сезона Беларуси: в первый день мая здесь пройдет
Бельтайн — кельтский праздник начала лета, который традиционно отмечают 1 мая. В этот день гостей фестиваля в Центральном ботаническом саду ждут концертная программа, интерактивные площадки, конкурс огненных театров, ирландские танцы, контактный зоопарк, шотландские волынщики, большой рынок ремесленников, фудкорт и многое другое. Обо всем по порядку.
На музыкальной сцене фестиваля выступят тематические коллективы: «Все_Crazy», PAWA, «Няміга», Hard Wood, «Без паники», KaS, студия этнического танца и музыки «Кетри» и другие. На главной сцене у экспозиционной оранжереи, кроме концертной программы, на протяжении фестиваля будут проходить ирландские, шотландские и бретонские танцы, обряды друидов, экстремальное трюковое шоу «Шотландская пехота» и шоу волынщиков.
Если одним из главных ритуалов праздника Бельтайн считается разжигание больших костров на вершинах гор или расположенных вблизи селения высоких холмов, на фестивале эту традицию представят масштабным огненным шоу: с приближением сумерек на главной площадке начнется конкурс огненных и пиротехнических театров. А еще здесь пройдет традиционный для этого праздника выбор Майской королевы, можно будет также встретить и мистического Зеленого человека (это известный мотив в искусстве раннего Средневековья).
На территории Ботанического сада пройдут различные мастер-классы (традиционное мыловарение и производство свечей, чеканка, гончарное дело) и будут расположены десятки локаций — перечислим только некоторые из них:
Все эти развлечения будут доступны в одном месте и пройдут в течение одного дня — 1 мая. Билеты уже в продаже — они стоят от 12 рублей.
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Ботанический сад приглашает гостей на масштабное открытие фестивального сезона Беларуси: в первый день мая здесь пройдет весенний фестиваль «Бельтайн»,...
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