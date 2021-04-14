Об этой технике мечтали люди в СССР - вот сколько она стоит сегодня

Источник материала: Tut.by

В СССР покупка новой техники была куда более сложным и значимым событием, чем сегодня. Ведь и сам выбор казался ощутимо скромнее, и позволить себе новый магнитофон, телевизор или, скажем, холодильник могли не все. И тем не менее советский человек даже в таких обстоятельствах умудрялся заполучать кое-какие аппараты. Посмотрели, за сколько сегодня продают «гаджеты» прошлого, о которых наверняка могли мечтать наши родители и бабушки с дедушками.

Пылесос «Днепр»



Фото: Kufar

Этот пылесос производился в СССР с 1950-х годов. Производитель тогда утверждал, что устройство способно «хорошо и быстро очистить от пыли ковры, одежду, мебель, стены и потолок». Но особо оригинальным дизайном прибор не отличался: советские инженеры наверняка вдохновлялись пылесосом Progress 7 из Германии.

Сейчас такой пылесос продают на одной из известных площадок за 100 рублей. В объявлении утверждается, что пылесос выпущен в 1953 году и все еще находится в рабочем состоянии.

Стиральная машина «Рига-17»



Фото: Kufar

Это устройство выпустили в 1983 году силами Рижского завода РЭС. Модель выполнена в цилиндрической форме с баком из нержавеющей стали. В ее активе — целых два режима стирки за счет вращения барабана в ту или иную сторону.

В объявлении добавляется: «Стиральная машина активаторного типа (без подключения к водопроводу), бак — нержавейка, есть приспособление для отжима белья». Просят за нее 100 рублей.

Радиоприемник «Турист-312»





Портативный радиоприемник, который начали выпускать в 86-м году на Грозненском радиотехническом заводе. Он создан на базе серийной модели ''Гиала-410'' и также работает в диапазонах ДВ и СВ. Питается как от электросети, так и от батареек.

В свое время такой «Турист-312» стоил 37 советских рублей, а теперь его готовы отдать всего за 35 белорусских рублей. Продавец утверждает, что конкретно его экземпляр сохранился лучше аналогов. И да — приемник в полностью рабочем состоянии.

Калькулятор «Электроника Б3−36»



Фото: Kufar

В «Википедии» говорится: это советский карманный калькулятор. Выпускался с 1979 года, продавался по цене 210 рублей до 1980 года, затем по цене 120 рублей, в декабре 1981 года цена была снижена до 70 рублей. Позднее переименован в «Электроника МК-36».

Калькулятор выполняет четыре арифметические операции, вычисление натуральных и десятичных логарифмов и антилогарифмов, прямых и обратных тригонометрических функций, обратных величин, факториала, вычисления с двухуровневыми скобками, возведение в степень, извлечение корней и операции с памятью.

Сейчас же такой раритет стоит 15 рублей.

Пылесос «Сатурн-2»



Фото: Kufar

Оригинальный (первый) пылесос «Сатурн» назвали так в честь одноименной планеты. Собрали пылесос на Вильнюсском заводе электросварочного оборудования в 1967 году. А наша более «свежая» модификация, произведенная в 1974 году, сейчас стоит 50 рублей.

«Плойка» для волос «Надейка»



Фото: Kufar

Предмет гордости многих советских женщин, заполучить который было непросто. Устройство начали производить в 1980-е годы. Работала «Надейка» от электросети, в комплект поставки включился набор из двух щипцов для завивки.

Предложений о продаже достаточно много: цены варьируются в зависимости от работоспособности и общего состояния прибора. Вилка примерно такая — от 7 до 50 рублей.

Вафельница «Лакомка»



Фото: Kufar

Прибор родом из 1980-х годов. В нем можно было печь блины разной толщины. По некоторым сведениям, конструкция «Лакомки» также позволяла снять платформы для выпекания и жарить рыбу.

В найденном предложении говорится: есть оригинальная коробка, инструкция по использованию, а также набор рецептов. Сама вафельница находится «в отличном рабочем состоянии». Просят за нее 60 рублей.

Кухонная машина «МРIЯ-2»



Фото: Kufar

Сейчас бы устройство назвали кухонным комбайном. Его производили на заводе в украинском Харькове. «Девайс» оснащался овощерезкой, приспособлениями для замешивания теста и даже взбивания коктейлей. Похожие устройства делали и на мощностях завода Латвийской ССР, а также в Днепропетровске (нынешний Днепр).

В объявлении как раз говорится, что этот экземпляр — родом из Днепропетровска. Сохранилась оригинальная коробка, за все вместе просят 89 рублей.

Электроника ИМ-02 или «Ну, погоди!»



Фото: Kufar

«Электроника ИМ-02» — самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном, производимых под торговой маркой «Электроника». Выпускалась с 1984 года и являлась репликой японской Nintendo EG-26 Egg.

Как ни странно, но на том же «Куфаре» оказалось всего два предложения по продаже, причем в одном из них цена договорная. Второй вариант — пересылкой из России. Рабочая версия приставки оценена в 70 рублей.