Старинный монастырь, музей почти забытого художника, труднодоступный партизанский мемориал… Продолжаем изучать места возле МКАД-2

Источник материала: Onliner Продолжаем изучать интересные локации, расположенные возле МКАД-2. В прошлый раз мы исследовали западную часть, а теперь пришел черед восточных окрестностей. В нынешнем списке оказались монастырь, где пекут хлеб и собирают мед; музей практически забытого в Беларуси художника; мемориал в честь знаменитой партизанской бригады, куда добраться не так уж просто. Предлагаем очередной маршрут, разработанный совместно с импортером Škoda в Беларуси. Первые добравшиеся до точек маршрута смогут обнаружить спрятанные нами «пасхалки».

Хотя ориентиром служит вторая кольцевая дорога, привязка к МКАД-2 довольно условная. В основном мы передвигались по М1, М2, М4 и местным трассам. Должны предупредить, что кое-где покрытие оставляло желать лучшего: местами асфальт напоминал голландский сыр. Но бо́льшая часть пути проходит по сносным дорогам, если не считать локацию со звездочкой, которой стал партизанский мемориал «Разгром» (об этом чуть ниже).





Нынешний маршрут получился ностальгическим. Он включает некогда значимые с точки зрения архитектуры объекты, которые находятся в разной степени упадка. По пути встречались культовые сооружения и места. А еще эта поездка про чуть было не забытые имена белорусов, ставших известными за границей.

Как и ранее, в пути нас сопровождает Евгений Шапошников, который хорошо знает множество интересных локаций и посещал их много раз. Именно ему принадлежит идея оставлять «пасхалки» — тайники с сувенирами от Onliner и Škoda — в ключевых точках маршрута.

Монастырь в Малых Лядах. Иконы, хлеб и мед

В сорока километрах от Минска расположен действующий мужской монастырь. Благодаря тому, что на его территории находится церковь, там можно побывать вполне легально и даже немного понаблюдать за бытом обитателей. Здесь есть небольшая пасека, а еще в чайной продается хлеб собственного приготовления.

Нам рассказали такую версию возникновения монастыря в Малых Лядах: «В этих местах жил мужчина по имени Кирик. Он был парализован на протяжении двадцати пяти лет. Пока однажды утром в окно ему не постучали: „Вставай! С сегодняшнего дня ты здоров…“ То была матерь Божия, которая привела его к месту, где впоследствии будет возведен храм. Получив весть, Кирик направился к местной пани, жившей в Смиловичах, — мол, возведи храм. Та, услышав его рассказ, решила выпороть наглеца, но у слуг опустились руки — они не смогли выполнить приказ. Пани вынуждена была признать чудо и решила ехать к указанному месту на тройке. Новое знамение произошло по дороге — лошади пали. По смирению ей пришлось идти к будущему храму своими ногами, как и матери Божией».









Сперва была построена деревянная церковь, а в конце XVIII века — храм и корпуса монастыря из камня. В 1920 году монастырь был закрыт, однако церковь продолжала работать как приходская.

Во время Великой Отечественной войны храм вновь открыли. Сюда был сослан митрополит Минский и всея Беларуси Пантелеимон за отказ сотрудничать с Германией и объявлять автокефалию. Таким образом, на территории монастыря в течение двух лет находилась метрополия.

После войны храм вновь был закрыт, тут находилось зернохранилище. Восстановление стало возможным в 1990-е, когда была проведена реставрация. В 1994-м монастырь возобновил деятельность.

— Сейчас в монастыре живет двадцать братьев, — поведали нам. — Время тут не подвластно: что тысячу лет назад, что сейчас — законы те же, устав практически не меняется. Труд и молитва все перетрут… Как становятся монахами? Есть четыре ступени. Пришедший в монастырь становится трудником, затем его могут взять в послушники, после этого — в иноки и уже потом постригут в монахи.

В церкви можно увидеть множество икон — Святой Валентины Минской, Святых Киприана и Иустины, Святой Матроны Московской. Особо почитаемые — «Отрада и Утешение», «Утоли моя печали». Некоторые привезены из Греции и Кипра.















На территории монастыря находится чайная, где можно купить мед с пасеки, хлеб собственного приготовления, постное печенье и так далее.











Камень-следовик и каменный крест. Червенский район

В нескольких километрах от монастыря находится еще одна локация. Нас интересует холм, расположенный между деревнями Гудовичи и Верхлес (Червенский район). Сейчас на этом возвышении находится кладбище, а в его центре можно найти каменный крест и камень с характерным углублением.

Местные жители до сих пор называют это место Святой горкой и ходят сюда молиться. По преданию, холм появился после того, как тут побывала Богородица. Она наступила ногой на камень, из-за чего в нем и образовалось углубление.

Из уст сельчан можно услышать такую версию: раньше камень был значительно больше, но после прихода советской власти один из местных жителей, решив доказать приверженность новой власти, разбил валун и использовал его в качестве фундамента для дома. Однако через некоторое время в хате случился пожар, пламя перекинулось на соседние избы. Так повторялось несколько раз: деревня страдала от огня до тех пор, пока хозяйка дома не разобрала фундамент и не отнесла камень на прежнее место.

— Научная версия говорит о том, что камень был принесен ледником, — ссылается на исследования археологов Евгений Шапошников. — Скорее всего, он использовался для языческих жертвоприношений — об этом говорит наличие углубления. А после прихода христианства приобрел иное значение, что очень типично для нашей истории.









Музей Хаима Сутина. Смиловичи

Историю возвращения на родину имени знаменитого художника можно услышать в Смиловичах, где находится экспозиция «Пространство Хаима Сутина — L’Espace de Soutine». Это стало возможным благодаря стараниям дипломата Владимира Счастного. Импульс развитию музея придал также Виктор Бабарико, передавший сюда одну из картин.

Хаим Сутин родился в конце XIX века в Смиловичах. В многодетной еврейской семье не приветствовались творческие устремления мальчика. Тем не менее он занялся искусством, а при первой же возможности переехал в Париж. Во Франции он приобрел мировую славу, его картины стали покупать за большие деньги. А вот на родине художника, увы, позабыли.

Это недоразумение призван исправить музей, который состоит из трех залов. В первом крупными мазками обозначены основные вехи жизни Хаима Сутина: можно понять, где он рос и как формировалась его личность. Несмотря на небольшие размеры экспозиции, посетители невольно погружаются в то время, ставят себя на место еврейского мальчика из бедной семьи, которому по религиозным соображениям запрещали рисовать людей. Это удивительным образом отразилось в его творчестве: словно через силу, преодолевая табу, он пишет портреты с гипертрофированными, искаженными чертами людей.

















Второй зал выполнен в виде парижского кафе, в котором часто бывал художник. Венские стулья, приятная музыка, аромат кофе (чашка входит в стоимость билета)… В такой чрезвычайно уютной обстановке приятно оставаться с искусством наедине. Между прочим, картины Хаима Сутина очень ценятся любителями искусства, ставки на аукционах доходят до десятков миллионов долларов. Оригиналы хранятся в частных коллекциях и парижских музеях (в музее в Смиловичах выставлены фоторепродукции).





Третий зал посвящен еще одному художнику, фактически повторившему путь Хаима Сутина, — Шраге Царфину. Это тоже представитель так называемой парижской школы, дизайнер тканей, живописец. Одна из его картин, которая находится в музее в Смиловичах, была написана после того, как художник узнал о смерти родителей и младшей сестры, погибших в гетто.

Глядя на это полотно, чувствуешь щемящую боль, тесноту, скопление людей, принявших мучительную смерть. Мрачная и сильная работа.









Важный момент: перед посещением музея следует заранее договориться по телефону. Цена билета составляет 7,5 рубля для взрослых. В стоимость входит двухчасовая экскурсия и чашка кофе.

Дворец Монюшко-Ваньковичей. Смиловичи

Не покидая пределы городского поселка, движемся к следующей локации — дворцово-парковому комплексу Монюшко-Ваньковичей. В разное время им владели именитые семьи — Огинские, Монюшко, Ваньковичи.

Дворец построен в неоготическом стиле с элементами модерна. Разные части здания сооружались в разное время и разными поколениями, что отразилось и в архитектуре, которая выглядит несколько эклектично. В особенности выделяется башня, украшенная зубцами. Во дворце кроме жилых комнат и гостиных находились большая библиотека, картинная галерея, бальный зал, бильярдная. Вокруг разбит парк с аллеями. Частично сохранилась старинная ограда.













После революции 1917 года комплекс ждали разграбление и упадок. Некогда знаменитое имение теперь представляет из себя печальное зрелище. Вся надежда на реставрационные работы, которые сейчас ведутся.

Вход на территорию комплекса запрещен, а сама усадьба обнесена ограждением. Но мы все же решаем оставить «пасхалку». Подсказка: ищите внутри дерева.

Рыбалка на прудах. Рыбхоз «Волма»

Отвлекаемся от культурно-исторической программы ради рыбалки. В рыбхозе «Волма» предлагают платную услугу: поудить на прудах, где обитают щука, карп, амур, карась, толстолобик. Здесь же можно приготовить уху или шашлык: предусмотрены мангалы и беседки.

Но, кажется, сюда приезжают за эмоциями. Закинуть удочку, постоять в тишине, забыть хоть на время о городской суете.













А то, что клев все же есть, подтвердили рыбаки, вытягивавшие одну щуку за другой.





Один световой день рыбалки обойдется в 30 рублей, стоянка автомобиля — в 1 рубль. Ограничения по вылову следующие: щука — не более 4 кг, карп — не более 5 кг, карась — не более 7 кг.





Крестовоздвиженский костел. Червень

На центральной площади Червеня стоит небольшой костел. Аккуратное здание из красного кирпича выглядит очень уместным для небольшого городка, правда, архитектура не передает всего драматизма истории.

В начале XIX века в городе был совсем другой костел — деревянный, с колокольней, выполненный в стиле классицизма. К сожалению, здание не пережило смутные времена: в 1930-е годы оно было разрушено.

Католическая община смогла восстановить историческую память. Теперь у прихожан есть симпатичный храм в центре, куда приятно прийти на имшу.









Усадьба-дворец Слотвинских. Деревня Рованичи

Антоний Людвиг Слотвинский был маршалком Минской губернии в середине XIX века. А в деревне Рованичи (ныне агрогородок в Червенском районе) находилось его родовое гнездо с красивейшей усадьбой.

Там же маршалок решил построить дворец, для которого было выбрано место возле реки Уша. Говорят, в достославные времена дворец блистал архитектурными изысками, внутри было не менее роскошно: бронзовые люстры, каменные печи, венецианская мебель.

История обошлась с усадьбой своеобразно. Некоторое время там располагалась школа, затем больница. А нам же в наследство досталось здание со следами былого величия, которого с годами остается все меньше и меньше.















Дворец окружен деревянным забором, но калитка была призывно открыта, чем мы не преминули воспользоваться. Того, кто быстрее доберется до Рованичей, на первом этаже будет ждать «пасхалка».

Бровар и «пасхалка». Деревня Новый Путь (но лучше ориентироваться на деревню Володута)

Еще одни развалины находятся в деревне Новый Путь (Червенский район). По словам местных жителей, бровар построен более ста лет назад и раньше был частью имения. Постепенно здание погружалось в запустение, но благодаря крепким стенам не оказалось разрушенным до основания.











Делаем очередной тайник с сувенирами прямо в одной из стен. После поиска «пасхалки» рекомендуем устроить фотосессию. Место в самом деле атмосферное.

Мемориал «Разгром». Граница Червенского и Смолевичского районов

В нашей стране много и часто говорят про Великую Отечественную войну и про роль простых людей, часть из которых ушли в партизанское движение. На границе Червенского и Смолевичского районов (недалеко от деревни Стриево) установлен монументальный комплекс «Разгром». Он назван в честь знаменитой бригады, сражавшейся в этих местах. В ней насчитывалось около двух тысяч партизан и подпольщиков. Это было крупнейшее соединение Минской области.

Добраться до комплекса оказалось непросто. Во-первых, два наиболее популярных картографических сервиса не видели автомобильных путей, которые довели бы нас до нужной точки. Во-вторых, состояние того, что принято называть дорогой, было удручающим. Грунтовка, местами раскисшая от талого снега, испещрена рытвинами, иногда на пути встречались толстые сучья.

Нас здорово выручил режим off road, который имеется в Kodiaq. После его подключения лесная дорога не казалась таким уже сложным препятствием. Протектор колес «хватался» за песок, не позволяя буксовать колесам. А крутящий момент подхватывал на низах именно тогда, когда это требовалось.











Что ж, это стоило того. Монумент из шести скрещенных автоматов выглядит впечатляюще. На прикладах указаны названия партизанских отрядов: «Искра», «Мститель», «им. Суворова», «Знамя», «Разгром», «Родина». В этих местах, в годы войны окруженных болотами, находились полевой госпиталь, оружейная мастерская, типография и даже районный комитет партии.





В нескольких сотнях метров от комплекса установлены плиты с именами погибших партизан и подпольщиков бригады «Разгром». Выжившие ушли с войсками освобождать Европу.





Это, несомненно, локация со звездочкой. Вознаграждением тому, кто доберется сюда первым, будет «пасхалка», которую мы спрятали возле скворечника.

Музей авиационной техники. Возле Национального аэропорта Минск

Завершаем маршрут там, где обычно садятся и взлетают. Рядом с аэропортом Минск находится небольшой музей под открытым небом. На экспозицию списанных самолетов в суматохе немногие обращают внимание. Там выставлено около десяти бортов, ушедших на «пенсию». Среди них — Ан-2, Як-40, Ту-134А, Ту-154М, Ил-76ТД.

Осмотреть самолеты можно только снаружи, попасть в салон, увы, не удастся. Посещение бесплатное. Для приехавших в музей предусмотрена небольшая парковка, правда зачастую она занята.













Это не такой уж простой маршрут, как может показаться. Чистое время в пути заняло более пяти часов, мы проехали около 250 км, средний расход составил 10,5 литра топлива на 100 км (мы передвигались на Škoda Kodiaq с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и 7-ступенчатой АКП). Но поездку можно существенно облегчить, исключив, в частности, локацию со звездочкой.





























Кроссовер Škoda Kodiaq — это баланс функциональности, эффектного дизайна, современных ассистирующих систем и инновационных мультимедиа. На выбор предлагаются дизельный двигатель 2,0 с полным приводом и 7-ступенчатой DSG, а также бензиновые двигатели 1,4 и 2,0. Kodiaq впечатляет простором салона и багажника. Автомобиль доступен в 7-местной версии. Škoda Kodiaq дважды становился автомобилем года по мнению экспертов премии МАСKOT. Только в Беларуси на Kodiaq действует полная гарантия на 5 лет.

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