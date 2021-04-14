Под Минском открыли производство модных котлет без мяса. Штука стоит 8,5 рубля

Источник материала: Onliner Хорошая погода подталкивает к выходу на улицу и разным открытиям — например, попробовать ЗОЖ-еду со вкусом мяса. В Беларуси появился свой производитель вроде американской Beyond Meat — миллиардной корпорации, которая порвала рынок веганскими продуктами, неотличимыми от мясных. Наши находятся далеко от Лос-Анжелеса, в деревне в Смолевичском районе, но тоже стоят круто — 8,5 рубля за сырую котлету.

Краткая история наших экспериментов. Пока в далекой Ухани кто-то ел летучую мышь, команда Onliner сидела в пабе и бросала вызов любителям бургеров: попробуйте определить, в каком из бургеров нет мяса. Не смог никто.

Это Тимофей.





Внимательные читатели помнят его по запуску одной из первых бургерных Минска — Burger House . Все уже неактуально, все изменилось: бургерная давно закрыта, потом минчанин занимался замороженными клецками, затем перестал есть мясо и решительно настроился доводить котлету до перфекционизма — так же, как когда-то для Burger House, только без мяса.

Производство работает около месяца, но шли к нему полтора года, говорит Тимофей.

— Сам бизнес — результат поиска новых ниш и развивающихся направлений. Когда-то мы попали с бургерной. Теперь тренд — вегетарианство. Это рынок, растущий колоссальными темпами и близкий мне лично. Я после фильма «Земляне» не ем красное мясо.

Если хотите поспорить о том, кто круче — мясоед или вегетарианец, — отложите. У Тимофея небольшое производство, которого хватит на тех, кто не хочет становиться на чью-либо сторону.

— Кто-то идет в вегетарианство по этическим соображениям, экологическим или «зожным». И на каждый аргумент есть контраргумент. Мы не хотим никого учить. Но факт в том, что две трети вегетарианских бургеров заказывают мясоеды.

Тимофей добавляет, что есть у бизнеса и классическая цель — заработать денег.

Почти весь рынок заменителей мяса — это бургеры

Тем временем Beyond Meat заключила контракт с McDonald’s, а ее партнер/конкурент по новому рынку Impossible Food готовится выйти на биржу с оценкой в $10 млрд.

Белорусский бренд Believe It (переводите как «Невероятно, но это котлета/сосиски/фарш» (в зависимости от наполнения контейнера) под свои нужды переделал здание бывшей столовой райпо в Драчково. Сделали все аккуратно, но прелесть вегетарианского производства в том, что оно экономит очень много денег. Если бы предприниматель решил заняться мясными сосисками (или любой другой штукой с животными жирами, сырыми яйцами и прочим), то с гораздо большей вероятностью психанул бы на этапе согласования.













— Приняв идею, решили делать колбасу. Отказались. Мне не нравился вкус того, что получалось. Остановились на гамбургерах — это 80% всей веганской темы.

Подходили с точки зрения чистоты продукта. Я просил технолога не говорить о составе, пока разрабатывали рецепты, чтобы не зацикливаться на цене. Котлету из «говядины» делали полгода, пока я не добился того, чего хотел. «Цыпленка» получилось сделать намного быстрее — за месяц, наверное.

Сейчас в ассортименте две котлеты для бургера, два фарша, пельмени (не планировали, просто в результате эксперимента получилось вкусно) и колбаски. Есть еще два филе — со вкусом цыпленка и лосося, — но это пока только для ресторанов.

— Суши, мороженое… Задумок много. Тут надо вовремя остановиться, потому что ассортимент можно расширять до бесконечности.

Что в составе?

— Я, погружаясь в тему, узнавал, чем вкусоароматические вещества отличаются от ароматизаторов (вкратце: первые круче и намного дороже. — Прим. Onliner). Например, натуральная вкусоароматика лосося производится только на одном заводе в мире.









Текстурированный соевый белок — основа. Горох нынче в моде, но соя лучше усваивается организмом.

Подсолнечное масло — для консистенции и мягкости.

Кокосовое масло — это белые фракции, похожие на жир. При жарке растают и дадут сочность.

Соевая клетчатка и концентрат соевого белка — это разные фракции сои, нужные для создания «мясной» текстуры.

Вкусоароматика из дрожжевых экстрактов.

Глюкоза.

Пара стабилизаторов типа «клетчатка».

Гуммиарабик (для стойкости).

Натуральный краситель «Свекла».

Производство не предполагает никакой термической обработки (кроме последующей заморозки). На складе все выглядит как мешки и контейнеры с сыпучими продуктами. Если все это перемешать в нужной пропорции и порядке, то получится вегетарианская котлета — еда будущего, по энергетической ценности схожая с мясом, но содержащая больше белка и меньше жира.

Почему так дорого?

Предков цена вегетарианской котлеты не волновала. Потомков — тоже не будет, потому что в будущем подешевеет. Смириться с ценой нужно нам, тем, кто живет здесь и сейчас. Американцы сделали котлету за $5—10, потому что рассчитывают на богатый сегмент спроса. Белорусы сделали в два раза (примерно) дешевле, но все равно получилось дороже мяса.





— Потому что при маленьких объемах всегда получается дорого, — объясняет Тимофей. — Если делать много, цена опустится. При пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне мы можем выпускать около 12 тонн в месяц. Посредством увеличения количества людей можно разогнать еще быстрее. Пока до 2 тонн не дошли.





Как делать еще больше? Россия.

— На российском рынке уже есть местные производители, но мы сделали вкуснее.

Что на вкус?

Вегетарианские бургеры продают в нескольких ресторанах. Например, в Rib Raw, где все вообще строилось вокруг мяса. Стоят такие бургеры дороже мясных. Но рестораторы не сомневаются: идея крутая.

— Интересный продукт, хотелось поддержать, любопытство, пост… — перечисляет Павел Фурманов причины запуска гамбургера без мяса за 20 рублей. — Приходит компания — один из них обязательно не ест мясо. Вот, пожалуйста. Текстура, гамбургер, вкус — все на месте.





Мы и так не зарабатываем на этих штуках: имиджевая история. Это продукт на перспективу, его необходимо продвигать.

— Каждый день продается хотя бы штука?

— Да, конечно.

В меню есть три гамбургера: два с котлетой «цыпленок» и один с «говядиной». Все по одной цене. Ради эксперимента попробуйте — можете поспорить с кем-нибудь, что это не мясо. Из минусов — котлеты тонкие, их мало. Почему? Говорят, что иначе даже в 20 рублей не влезть.



















