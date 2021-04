Долой пиратство — живем легально! Сравнили подписки Apple, Google и «Яндекс»

Источник материала: Onliner Потреблять контент нелегально со временем стало не только немодно, но и банально неудобно. Сегодня проще заплатить несколько рублей, чтобы без танцев с бубном смотреть кино на диване и слушать музыку, рекомендованную умными алгоритмами, а не кнопкой Shuffle на CD-плеере. Многие международные корпорации предлагают пользователям комплексные подписки на свои услуги. В Беларуси таких, увы, немного, но какой-никакой выбор присутствует. Сегодня посмотрим, сколько и на что может тратить владелец смартфона в Беларуси.

В России, не говоря уже о западных странах, выбор комплексных подписок намного шире. У нас же, по сути, три крупных игрока, способных предложить белорусским пользователям телефонов хоть какие-то «плюшки» за более-менее небольшие деньги.

«Яндекс Плюс» — 5,49 рубля

Проект запустили в Беларуси менее двух лет назад. Как на момент запуска, так и сейчас сервис предлагает стандартный набор из следующих постоянных услуг: музыка, кино, такси, место в облачном хранилище. Стоит подписка 5,49 рубля.





Пользователь получает полный доступ к сервису «Яндекс.Музыка» — без рекламы, с высоким битрейтом (320 Кбит/с), возможностью скачивать треки и слушать музыку без подключения к интернету.

За эти деньги также получаем доступ примерно к 7,5 тыс. фильмов на «КиноПоиске HD». Смотреть кино можно как на сайте, так и через специальные приложения для PlayStation и приставок на Android и tvOS. Большинство лент доступно в разрешении HD и Full HD, хотя иногда попадается и 4K. Отметим, что далеко не все фильмы, доступные для просмотра на «КиноПоиске», вы сможете посмотреть с «Плюсом» — многие, несмотря на наличие активной подписки, будут предлагаться за отдельную плату.





Из других «плюшек» — дополнительно 10 ГБ пространства в облачном хранилище «Яндекс.Диск». То есть с учетом бесплатных 10 ГБ получаем 20 ГБ. Если нужно больше места, его придется докупать, зато со скидкой 30%.

Наконец, последний бонус — скидка 10% на такси, но только классов, отличных от «Эконом».





При желании можно оформить подписку за 9,59 рубля — в таком случае пользоваться сервисами по одной подписке смогут до четырех человек. Такой семейный вариант.

Отметим, что в России «Яндекс Плюс» хоть и стоит чуть дороже, но включает в себя куда больше бонусов. Там предлагаются скидки и на еду, и на культурно-развлекательные мероприятия, и на заправку автомобиля, а также есть доступ к «Амедиатеке» на самом «жирном» тарифе.

Apple One — $10,95

Осенью прошлого года единую подписку на ряд своих сервисов представила компания Apple. Доступна она и белорусским пользователям «яблочной» техники, хоть и не по самой гуманной цене. К слову, для обладателей российских аккаунтов Apple One обходится гораздо дешевле — всего около 12 рублей по курсу. Что ж, за стабильность и процветание приходится доплачивать.





Apple Music. Как и в случае с «Яндексом», ставка делается в первую очередь на музыкальный сервис. Apple Music существует давно, услугой активно пользовались и до появления Apple One, поэтому логично включить ее в комплексную подписку. В наличии десятки миллионов треков с битрейтом 256 Кбит/c, отсутствие рекламы и возможность скачать музыку для прослушивания в офлайне.

Apple Arcade. Очень крутой игровой сервис с десятками отменных мобильных игр, многим из которых позавидуют проекты для геймерских платформ. Опять же никакой рекламы и встроенных покупок, а большинство проектов — разработки исключительно для пользователей Apple. Недавно сервис хорошенько прокачали, включив в него некогда платные iOS-эксклюзивы, а также добавив пару новых топовых игр (одна Fantasian окупает Apple Arcade на все 100%).





Apple TV+. Есть у «яблока» и свой киносервис. Правда, до разнообразия «КиноПоиска» и топовых эксклюзивов Netflix ему еще очень далеко. Скорее это бонус к остальным сервисам, включенным в подписку. Пока Apple TV+ не развился настолько, чтобы можно было рассматривать подписку только ради него.

iCloud. Наконец, облачный сервис для хранения всякой всячины. Если по умолчанию обладателям аккаунта в iCloud доступно всего 5 бесплатных гигабайтов, то подписка на Apple One увеличивает доступное пространство в 10 раз.





Как и в случае с «Яндексом», доступна семейная подписка, расшаривающая все указанные выше «плюшки» на несколько людей. Только доступны они не для четырех, а для шести человек, плюс хранилище в iCloud увеличивается до 200 ГБ. Но и стоит семейная Apple One на $5 дороже индивидуальной — $14,95.

В США есть еще вариант подписки Premier почти за $30, в который включены 2 ТБ в облаке, а также новостной и фитнес-сервис. Однако у нас этот тариф недоступен.

Google

Ходят слухи, что Google также готовится к запуску собственной подписки на ряд своих сервисов. Однако пока пользователям продуктов американской корпорации приходится комбинировать разные услуги, у каждой из которых свой ценник. Здесь мы попробуем подобрать аналоги других платформ для обладателей Android-девайсов.

Google One. Несмотря на название, перекликающееся с Apple, речь, по сути, идет лишь о расширении облачного пространства. Вместо стандартных 15 ГБ можно всего за $1,99 в месяц купить 100 ГБ. 200 ГБ обойдутся на доллар дороже, а за 2 ТБ нужно будет выкладывать почти по $10 ежемесячно. Использовать это пространство в своих Google-сервисах могут до пяти участников семейной группы.





Опять же американским подписчикам доступно чуть больше, чем остальным. Они, например, плюс ко всему могут воспользоваться встроенным VPN-сервисом (жаль, ведь такая нужная вещь для каждого белоруса!), а также дополнительными инструментами редактирования снимков в «Google Фото».

YouTube Music Premium. Многострадальный музыкальный сервис от интернет-гиганта, который пришел на смену Google Play Music. Судя по отзывам, попытка скрестить YouTube и музыкальный сервис пока выглядит сыровато, однако в целом можно рассчитывать на все те же функции, которые есть у конкурентов: отсутствие рекламы, списки рекомендаций и офлайн-режим. Для богатых белорусов подписка стоит $5,99. Те, кому таких денег жалко, могут посмотреть в сторону российского аккаунта, для обладателей которого сервис обходится гораздо дешевле.





При желании также можно оформить подписку YouTube Premium, куда входит не только музыка, но и видео — без рекламы и в офлайн-режиме. Стоит такая от $7,19 до $9,49.

Google Play Pass. Конкурент Apple Arcade с сотнями мобильных игр и приложений без рекламы и встроенных покупок. Среди достойных есть Monument Valley, Limbo, Star Wars: Knights of the Old Republic, This Is the Police.

Увы, в Беларуси подключить сервис нельзя — разве что воспользоваться VPN и сменить регион на американский. Правда, вряд ли все эти телодвижения стоят $4,99 ради сервиса, который все-таки недотягивает до Apple Arcade.

Итог

Выбор не слишком большой, но при желании можно найти удобные и полезные для себя сервисы. Очевидно также, что белорусский рынок совершенно неинтересен для Google, тогда как два других гиганта нас пока не забрасывают. В итоговой таблице мы свели самые доступные версии подписок для сравнения.





Читайте также: