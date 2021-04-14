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Журналист о внешнем виде женской сборной Беларуси по гандболу: Это какой-то колхоз

14.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусский журналист Александр Абдулхаков поделился мнением о внешнем виде женской сборной Беларуси в товарищеском матче против Украины (24:27).




«Понимаю, что сейчас это вообще не важно, но зацепило.

Я когда-то работал в газете и писал про гандбол. Вроде как немного ориентировался, что в этом спорте происходит.

Помню времена, когда товарищеские матчи женской сборной страны начинались в 10 утра в воскресенье в Стайках на тренировочной площадке. Но даже тогда не помню, чтобы у команды не было игровой формы.

На фото – сегодняшний спарринг с украинками, которые приехали с формой. У наших – тренировочные майки без номеров. Хорошо хоть одинаковые. А дальше, как видно, кто на что горазд – шорты, леггинсы. Видимо, у кого что было.

Вывод? А хрен его знает, но это какой-то колхоз», – написал Абдулхаков.
 
 
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Беларусский журналист Александр Абдулхаков поделился мнением о внешнем виде женской сборной Беларуси в товарищеском матче против Украины (24:27).
 
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