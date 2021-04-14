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Журналист о внешнем виде женской сборной Беларуси по гандболу: Это какой-то колхоз
Источник материала: Партизан
Беларусский журналист Александр Абдулхаков поделился мнением о внешнем виде женской сборной Беларуси в товарищеском матче против Украины (24:27).
«Понимаю, что сейчас это вообще не важно, но зацепило.
Я когда-то работал в газете и писал про гандбол. Вроде как немного ориентировался, что в этом спорте происходит.
Помню времена, когда товарищеские матчи женской сборной страны начинались в 10 утра в воскресенье в Стайках на тренировочной площадке. Но даже тогда не помню, чтобы у команды не было игровой формы.
На фото – сегодняшний спарринг с украинками, которые приехали с формой. У наших – тренировочные майки без номеров. Хорошо хоть одинаковые. А дальше, как видно, кто на что горазд – шорты, леггинсы. Видимо, у кого что было.
Вывод? А хрен его знает, но это какой-то колхоз», – написал Абдулхаков.
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Беларусский журналист Александр Абдулхаков поделился мнением о внешнем виде женской сборной Беларуси в товарищеском матче против Украины (24:27).
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