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МВФ отказался использовать официальную статистику Туркменистана
Источник материала: Партизан
Международный валютный фонд (МВФ) не стал использовать официальные данные Туркменистана для доклада "Перспективы роста мировой экономики" за 2020 год, пишет туркменская служба Радио Свобода.
В отчете МВФ указал,
Профессор Университета Глазго, эксперт по вопросам Центральной Азии Лука Анчески считает представленные МВФ собственные цифры по экономике Туркменистана "поворотным" моментом, поскольку они подтверждают то, что было известно о стране.
По его словам, до этого такие организации, как Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Всемирный банк, опираясь в своих отчетах на данные туркменского правительства, публиковали цифры, не отражающие реального положения дел в Туркменистане.
Президент Туркменистана принимает благодарности от фермеров, пока люди давятся в очередях за хлебом:
Туркменская служба Радио Свобода и другие независимые издания последние несколько лет говорят об экономическом спаде в Туркменистане, сопряженном с продовольственным кризисом, систематическим ростом цен и трудностями с обналичиванием денег в банкоматах.
Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на совещании 11 марта заявлял, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике, макроэкономические показатели в Туркменистане "остаются стабильными".
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Международный валютный фонд (МВФ) не стал использовать официальные данные Туркменистана для доклада "Перспективы роста мировой экономики" за 2020 год, пишет...
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