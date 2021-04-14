«Нашу Нiву» оштрафовали на 8 700 рублей по статье о незаконном предпринимательстве за 20 бесплатных газет





Как пишет «Наша Нiва», дважды в год редакция печатает 20 экземпляров газеты, чтобы отправить их в Мининформ и другие ведомства по требованию закона.





«Экземпляры — громко сказано, потому что каждый из них представляет собой всего лишь лист А3, отпечатанный с двух сторон. Рассылаются эти листы бесплатно. Редакция их нигде не продает», — пишет издание.





пишет Медиазона, что после письма прежнего министра информации Игоря Луцкого на имя министра по налогам и сборам Сергея Наливайко с просьбой проверить «Нашу Нiву» налоговая инспекция Ленинского района решила, что ЧИУП «Сородичи» — основатель «Нашай Нiвы» — нарушило закон, напечатав 20 экземпляров газеты. «Наша Нiва» добавляет,Медиазона, что после письма прежнего министра информации Игоря Луцкого на имя министра по налогам и сборам Сергея Наливайко с просьбой проверить «Нашу Нiву» налоговая инспекция Ленинского района решила, что ЧИУП «Сородичи» — основатель «Нашай Нiвы» — нарушило закон, напечатав 20 экземпляров газеты.





Налоговая расценила, что печать экземпляров должна осуществляться только при наличии лицензии на полиграфическую деятельность. При этом, как пишет издание, для наказания по статье о незаконном предпринимательстве необходимо, чтобы стоимость «предмета административного правонарушения» превысила сумму в 40 базовых величин (1 160 рублей). Себестоимость распечатки 20 описанных экземпляров составила 28 рублей и 68 копеек.





Как сообщает «Наша Нiва», налоговая посчитала предметом правонарушения не только распечатанные экземпляры газеты, но и технику, с помощью которой их печатали — принтер HP и ноутбук Toshiba.





«Правда, и тут возникли нюансы. Принтеру HP, на котором печатали — 21 год. Ноутбуку "Тошиба" — 8 лет. Какая их стоимость?», — пишет издание.





В суде налоговая сообщила, что, по оценкам ведомства, принтер такого типа стоил 2 126 евро в начале 2000-х годов, и хотя сейчас на рынке такой модели больше нет, имеется его аналог стоимостью в 963 рубля.





«Правда, этот "аналог" — не принтер, а сочетание принтера, сканера и копировального аппарата. Так еще и другого бренда», — отмечает «Наша Нiва».





Ноутбук налоговая оценила в 545 рублей. на основании некоего каталога, пишет издание и добавляет, что в том же каталоге имеется отметка, согласно которой таких ноутбуков нет в продаже.





В суде адвокат «Сородичей» Мария Анапольская пояснила, что предмет правонарушения — это 20 экземпляров газеты, а не техника, которая является средством производства. На вопрос судьи у представителей налоговой, чем является техника в данном случае, те ответили, что между средством производства и предметом правонарушения «граница тонкая». При этом они признали, что не выявили дохода от распространения 20 распечатанных экземпляров газеты.





В результате суд постановил признать ЧИУП «Сородичи» виновным и оштрафовать предприятие на 300 базовых величин (8 700 рублей).