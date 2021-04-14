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«Нашу Нiву» оштрафовали на 8 700 рублей по статье о незаконном предпринимательстве за 20 бесплатных газет

14.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический суд Минска оштрафовал газету «Наша Нiва» на 8 700 рублей за «незаконное предпринимательство» (статья 13.3 КоАП), сообщает само издание. Причиной для этого послужило распространение 20 бесплатных экземпляров газеты в различные государственные ведомства без лицензии на полиграфическую деятельность.


Как пишет «Наша Нiва», дважды в год редакция печатает 20 экземпляров газеты, чтобы отправить их в Мининформ и другие ведомства по требованию закона.

«Экземпляры — громко сказано, потому что каждый из них представляет собой всего лишь лист А3, отпечатанный с двух сторон. Рассылаются эти листы бесплатно. Редакция их нигде не продает», — пишет издание.

«Наша Нiва» добавляет, пишет Медиазона, что после письма прежнего министра информации Игоря Луцкого на имя министра по налогам и сборам Сергея Наливайко с просьбой проверить «Нашу Нiву» налоговая инспекция Ленинского района решила, что ЧИУП «Сородичи» — основатель «Нашай Нiвы» — нарушило закон, напечатав 20 экземпляров газеты.

Налоговая расценила, что печать экземпляров должна осуществляться только при наличии лицензии на полиграфическую деятельность. При этом, как пишет издание, для наказания по статье о незаконном предпринимательстве необходимо, чтобы стоимость «предмета административного правонарушения» превысила сумму в 40 базовых величин (1 160 рублей). Себестоимость распечатки 20 описанных экземпляров составила 28 рублей и 68 копеек.

Как сообщает «Наша Нiва», налоговая посчитала предметом правонарушения не только распечатанные экземпляры газеты, но и технику, с помощью которой их печатали — принтер HP и ноутбук Toshiba.

«Правда, и тут возникли нюансы. Принтеру HP, на котором печатали — 21 год. Ноутбуку "Тошиба" — 8 лет. Какая их стоимость?», — пишет издание.

В суде налоговая сообщила, что, по оценкам ведомства, принтер такого типа стоил 2 126 евро в начале 2000-х годов, и хотя сейчас на рынке такой модели больше нет, имеется его аналог стоимостью в 963 рубля.

«Правда, этот "аналог" — не принтер, а сочетание принтера, сканера и копировального аппарата. Так еще и другого бренда», — отмечает «Наша Нiва».

Ноутбук налоговая оценила в 545 рублей. на основании некоего каталога, пишет издание и добавляет, что в том же каталоге имеется отметка, согласно которой таких ноутбуков нет в продаже.

В суде адвокат «Сородичей» Мария Анапольская пояснила, что предмет правонарушения — это 20 экземпляров газеты, а не техника, которая является средством производства. На вопрос судьи у представителей налоговой, чем является техника в данном случае, те ответили, что между средством производства и предметом правонарушения «граница тонкая». При этом они признали, что не выявили дохода от распространения 20 распечатанных экземпляров газеты.

В результате суд постановил признать ЧИУП «Сородичи» виновным и оштрафовать предприятие на 300 базовых величин (8 700 рублей).
 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска оштрафовал газету «Наша Нiва» на 8 700 рублей за «незаконное предпринимательство» (статья 13.3 КоАП), сообщает само издание. Причиной для...
 
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