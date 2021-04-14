Ее песня взбудоражила всю Россию, а она смеется над собой. Почему вам надо следить за Манижей

Источник материала: Tut.by

В начале марта стало известно, что Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha с песней Russian woman («Русская женщина»). Несмотря на победу в отборе путем зрительского голосования, композиция вызвала неоднозначную реакцию у публики, как и сама личность артистки. Но почему ее песня для «Евровидения» так взбудоражила общество? Чем еще крута певица? LADY.TUT.BY рассказывает о «Девушке недели» и о том, что она постит в инстаграме.

«Девушка недели» — рубрика, где мы будем советовать классные аккаунты женщин, которые вдохновляют. И рассказывать вам, что же мы в них нашли.

Кто такая Манижа

Полное имя Манижи — Манижа Сангин, и она родом из Туркменистана. Несмотря на то, что семья у певицы мусульманская и верная традициям, женщины в ней были те еще бунтарки. Например, прабабушка Манижи стала одной из первых женщин в Средней Азии, которая сняла паранджу и заявила, что будет работать — об этом рассказывала в интервью сама певица.

У матери Манижи свой бренд одежды, а отец — врач. По его мнению, сложившемуся под культурным влиянием, профессионально заниматься музыкой для восточной девушки — дело постыдное. Но бабушка Манижи (кстати, психиатр) поддержала внучку. Так что, можно сказать, быть выдающейся и нетипичной женщиной — это у Манижи семейное.

Певица — одна из немногих представителей российской музыки, которая громко и активно призывает обратить внимание на проблему сексуального и домашнего насилия. В России, как и в Беларуси, нет закона, который мог бы предотвратить беду, а острые конфликты в отношениях рассматриваются не как реальная угроза, а как «семейные проблемы».

Вот только три момента, из-за которых можно считать Манижу не просто певицей, а влиятельной общественной фигурой.

Во-первых, Манижа поддерживала сестер Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-насильника. Кстати, недавно их все-таки признали потерпевшими: наверняка в том числе и благодаря поднявшемуся резонансу.

Во-вторых, Манижа выпустила приложение Silsila, направленное на борьбу с насилием над женщинами и подростками. Приложение помогает позвать на помощь и найти место, где укрыться.

В-третьих, само творчество певицы кричит об этих проблемах: достаточно посмотреть клип «Мама» о домашнем насилии.

Вообще, насилие не единственная тема, которая интересует певицу. Девушка разбивает стереотипы о возрасте и красоте в пух и прах: например, Манижа привлекала для съемок клипа возрастных моделей и людей-альбиносов. А еще певица отказывается публиковать фото с ретушью.

Манижа также считает, что репродуктивное давление на женщин — вред. Такой же, как и давление на мужчин, которое заставляет их быть «мужественными» и «не плакать». Певица активно поддерживает ЛГБТК+ сообщество и выступает за их права, хотя сама гетеросексуальна.

Песня Манижи для «Евровидения» тоже стала частью социального проекта. Сама исполнительница считает, что этот трек — продолжение ее борьбы с ксенофобией в России.

Ксенофобия — неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как неприятного и опасного.

Ведь некоторые «неравнодушные граждане» даже подавали заявление в Следственный комитет на Манижу за то, что она и ее песня оскорбляют достоинство русских женщин. Главным аргументом в таких заявлениях обычно становится факт, что Манижа родом из Туркменистана, а потому не имеет права представлять русских женщин. При этом коллеги по сцене поддерживают артистку в ее начинаниях. В пользу певицы высказывается , например, Дима Билан.

Манижа — звезда новой формации, которая не просто зарабатывает на музыке и открывает свои косметические бренды, а реально старается своими действиями сделать мир лучше. В русскоязычном пространстве таких артистов можно пересчитать по пальцам.

Почему инстаграм Манижи по-своему прекрасен

Кроме того, что Манижа говорит о проблемах общества в своих песнях, она продолжает транслировать свои ценности в инстаграме.

Еще нам кажется, что ее фотографии прекрасны и действительно помогают влюбиться в восточную красоту. Ведь если постоянно находиться в своем социальном и культурном пузыре, как можно узнать что-то новое? А Манижа часто выкладывает не только такие красивые портреты, как вы видите ниже, но и ироничные, смешные селфи прямо из дома. Сказать о себе «корчить рожу» для нее норма, потому что в этом нет ничего плохого. Даже если у тебя почти полмиллиона подписчиков.

Наконец, пройти мимо интервью с мамой Манижи вообще невозможно!

«Все, кто сейчас находится в кризисе отношений со своими детьми, — посмотрите это интервью», — так певица подписала пост.

Нам кажется, Манижа — пример здорового общения с семьей и в то же время позиционирования себя как самостоятельной, отдельной личности.

Не можем не отметить и то, что Манижа поддержала белорусских девушек, которые вышли в августе на улицы Минска с цветами.

Верим, что в этом профиле и вы найдете много интересного.