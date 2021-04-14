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Так говорил принц Филипп: нежное прозвище Елизаветы II растрогало британцев

14.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Покойный принц Филипп славился не только своей волей и чувством юмора, но и романтичностью: нежное прозвище, которое он подарил королеве, умилило фанатов.

Принц Филипп и Елизавета II прожили вместе 74 года. 9 апреля герцог Эдинбургский скончался во дворце, но перед этим рассказал сыну о своем тайном желании.

© AP / Aaron Chown
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В день смерти супруга королева не отходила от его кровати, вспоминая детали из совместной жизни. Одной из них стало прозвище, которым принц Филипп наделил Елизавету II: нежная кличка королевы произвела фурор в сети.

По словам источника, что герцог любил называть свою жену на французский манер - Капустка. Это прозвище появилось от популярного обращения французов "Mon petit chou" и на английском звучит как "my little cabbage". Во дворце не раз слышали, как герцог так называл свою жену, что веселило всех поданных.

"Это было феерично. Только представьте, как кто-то зовет Ее Величество капусткой", - со смехом высказался инсайдер.

Также он напомнил - герцог был истинным джентльменом и всегда заботился о супруге: например, Филипп умел замешивать лучший мартини и всегда приносил его королеве перед выходом на вечеринку или званый ужин.

До этого стало известно как друг друга называют принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Не только Кейт Миддлтон и принц Уильям любят давать забавные и трогательные клички друг другу - тренд на романтику ввел супруг британской королевы.
 
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