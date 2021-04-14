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Не только лишение прав: ГАИ пояснила изменения в КоАП для пьяных водителей
14.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik Владимир Жданович
"С начала года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено 687 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде, из них 23 повторно, в отношении таких водителей возбуждены уголовные дела по ст.317-прим Уголовного кодекса", ― сообщила представитель ГАИ.
Кроме того, за 1 квартал текущего года водители в нетрезвом состоянии спровоцировали на областных дорогах 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек, добавила собеседница.
В соответствии с новым Кодексом об административных правонарушениях, вступившим в силу в Беларуси с 1 марта, меры ответственности в отношении пьяных за рулем значительно ужесточены, напомнила представитель ГАИ, кроме того, впервые в КоАП введена
"До 0,8 промилле включительно – штраф 100 базовых величин (2900 рублей) и лишение прав на 3 года, более 0,8 промилле – 200 базовых величин штрафа 95800 рублей) с лишением прав на 5 лет", ― рассказала Сапунова.
Водителя, пойманного пьяным за рулем повторно в течение года, не только привлекают к уголовной ответственности, но также предусмотрена конфискация автомобиля, даже если он принадлежит другому лицу, напомнила представитель ГАИ.
Она также призвала очевидцев, наблюдавших пьяных водителей в транспортном потоке, сообщать о таких фактах в милицию по телефону 102.
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