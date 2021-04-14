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Лещеня: «Похоже, непровластных партий не должно остаться. Не до такой роскоши»
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-дипломат задается вопросом: перерегистрируют те партии, чьих лидеров не посадят?
— Сначала глава Белорусской социал-демократической партии
Но, отмечает политик, здесь не до шуток.
— И эти задержания наводят на совсем не смутные догадки: если добавить еще два или три названия, то получится полный перечень действительно оппозиционных зарегистрированных политических партий.
А происходившие, начиная с октября, метаморфозы с восприятием представителями власти партии БНФ особенно показательны.
Понятно, что не было и нет в Беларуси политических сил — кроме благословленных действующей властью — которые в той или иной степени не поддержали бы требования сотен тысяч людей, наводнивших в августе улицы белорусских городов.
Но ведь БНФ в начале октября, предложив свою «дорожную карту», выступил в том числе и с позиций государственника, а также сторонника национального диалога: «…ликвидация тех институтов, на которых зиждется белорусская государственность, недопустима…». Предлагалось проведение встречи с Палатой представителей и другими госорганами и партиями для разработки вопросов национального диалога».
И в самом деле, Григорий Костусев стал участником одного из выпусков передачи «ОбъекивНО» на канале ОНТ, где ведущий всячески старался подчеркнуть конструктивность гостя (Позиция, высказанная самим Григорием Костусевым в ходе передачи, в моем понимании, вне критики).
А 28 декабря лидер партии БНФ был в числе тех, кто попытался обсудить у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству С.М. Сивца конституционную реформу.
Но… государственные мужи пригласили оппозиционеров послушать …выступления второкурсников на данную тему… А вот здесь наши парламентарии уже и фантазию применили. Мол, демократия в действии. Цирк — значит, цирк!
И после всего этого —
Похоже, что непровластных партий вообще не должно остаться. Не до такой роскоши.
А с учетом предстоящей перерегистрации политических партий получается, что перерегистрируют… тех, кого не посадят?
Уж очень стараются госпропагандисты, расписывая кризис якобы отмирающей даже на Западе партийной системы.
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Экс-дипломат задается вопросом: перерегистрируют те партии, чьих лидеров не посадят?
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