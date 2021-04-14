Лещеня: «Похоже, непровластных партий не должно остаться. Не до такой роскоши»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-дипломат задается вопросом: перерегистрируют те партии, чьих лидеров не посадят?





— Сначала глава Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов , затем — лидер Объединенной гражданской партия Николай Козлов , а теперь уже — и руководитель партии БНФ Григорий Костусев , — обращает внимание на задержания лидеров оппозиционных партий Игорь Лещеня. — Управдом Иван Васильевич Бунша из известной советской кинокомедии непременно заметил бы по такому случаю: «…меня терзают смутные сомнения…»

Но, отмечает политик, здесь не до шуток.

— И эти задержания наводят на совсем не смутные догадки: если добавить еще два или три названия, то получится полный перечень действительно оппозиционных зарегистрированных политических партий.

А происходившие, начиная с октября, метаморфозы с восприятием представителями власти партии БНФ особенно показательны.

Понятно, что не было и нет в Беларуси политических сил — кроме благословленных действующей властью — которые в той или иной степени не поддержали бы требования сотен тысяч людей, наводнивших в августе улицы белорусских городов.

Но ведь БНФ в начале октября, предложив свою «дорожную карту», выступил в том числе и с позиций государственника, а также сторонника национального диалога: «…ликвидация тех институтов, на которых зиждется белорусская государственность, недопустима…». Предлагалось проведение встречи с Палатой представителей и другими госорганами и партиями для разработки вопросов национального диалога».

И в самом деле, Григорий Костусев стал участником одного из выпусков передачи «ОбъекивНО» на канале ОНТ, где ведущий всячески старался подчеркнуть конструктивность гостя (Позиция, высказанная самим Григорием Костусевым в ходе передачи, в моем понимании, вне критики).

А 28 декабря лидер партии БНФ был в числе тех, кто попытался обсудить у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству С.М. Сивца конституционную реформу.

Но… государственные мужи пригласили оппозиционеров послушать …выступления второкурсников на данную тему… А вот здесь наши парламентарии уже и фантазию применили. Мол, демократия в действии. Цирк — значит, цирк!

И после всего этого — арест «в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Похоже, что непровластных партий вообще не должно остаться. Не до такой роскоши.

А с учетом предстоящей перерегистрации политических партий получается, что перерегистрируют… тех, кого не посадят?

Уж очень стараются госпропагандисты, расписывая кризис якобы отмирающей даже на Западе партийной системы.