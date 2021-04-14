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Ганапольский: «Видимо, Крым Эрдоган воспринимает далеко не российским»

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель – о запрете на полеты в Турцию, что шокировало около полумиллиона россиян, купивших туры.

– В общем-то, из-за ковида. Посмотрите статистику, В Турции с ковидом большие проблемы. Поэтому, с формальной точки зрения, претензий к России нет, – пишет Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. – Есть, конечно, некоторые подозрения. Мы знаем, что если какое-то государство что-то себе «позволяет», а именно то, что России не нравится, то либо помидорки банят, либо апельсины становятся не того размера… ну, в общем, банят само государство.

Одновременно Соловьёв и Киселёв поясняют, что в этом государстве фашисты, и вообще, эта страна всегда была врагом.

Но есть абсолютно точный индикатор, который нам покажет, Турцию забанили из-за ковида, или из-за политики. Индикатор этот — возобновление полётов туристов. Конечно, ковид может бушевать в Турции и после сроков, объявленных Россией, и она может продлить запрет. Но, если мы увидим, что ковид опустился, а полёты запрещены, то тогда дело совсем в другом.

В том, к примеру, что Эрдоган встретился с Зеленским и выразил ему всяческую поддержку. И не только заявлениями, типа «Крым — это Украина», но и беспилотниками. И их будет много. Наверное, и другое турецкое оружие будет.

И тут ничего поделать нельзя, ибо Турция — могучая держава, сила которой, экономическая и военная, далеко не региональные. А если говорить про амбиции Эрдогана, то после спецоперации в Нагорном Карабахе, он вообще чувствует себя лидером региона. И он прав, сила быть таковым у него есть. И, видимо, Крым он воспринимает далеко не российским.

Что касается Путина, то он Эрдогана боится больше НАТО. Вдумайтесь, Эрдоган прямо помогает Украине политически и военно, а в ответ — помидорки и запрет полётов. Никаких злобных заявлений, никаких обещаний ввести в Турцию войска и прекратить турецкую государственность. В общем, понятно кто на юге хозяин. Не Путин. Путин боится Эрдогана.

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Но никто не отменял знаменитое правило «Бей своих, чтоб чужие боялись». В данном случае, больше полумиллиону российских граждан, которые купили путёвки в Турцию, Путин сказал «Давай, до свиданья!», одним махом аннулировав не только их отдых, но и деньги, которые они в отдых вложили.

Сейчас, если посмотреть официальные заявления властей, идут вбросы, кто именно должен деньги вернуть. Кто угодно, но не государство.

 
 
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