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Обложка дня. Ядрена мощь

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер Новой газеты. В нем – о том, что чтобы США отступились от Украины, межконтинентальные ракетные комплексы России демонстративно выведены на маршруты боевого патрулирования. 

Обложка дня. Ядрена мощь

Обложка дня. «Жизнь Филиппа прожита так, что он «получил» прощальную прессу, о которой мог бы только мечтать любой политик или общественный деятель»

 
 
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Так выглядит свежий номер Новой газеты. В нем – о том, что чтобы США отступились от Украины, межконтинентальные ракетные комплексы России демонстративно выведены...
 
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