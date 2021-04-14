|
Обложка дня. Ядрена мощь
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер Новой газеты. В нем – о том, что чтобы США отступились от Украины, межконтинентальные ракетные комплексы России демонстративно выведены на маршруты боевого патрулирования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так выглядит свежий номер Новой газеты. В нем – о том, что чтобы США отступились от Украины, межконтинентальные ракетные комплексы России демонстративно выведены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)