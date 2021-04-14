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Глава Нацбанка будет представлять интересы Беларуси в Совете Межгосударственного банка

14.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 13 апреля подписал указ № 143, которым назначил председателя правления Национального банка Павла Каллаура полномочным представителем Республики Беларусь в Совете Межгосударственного банка. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заместителями Каллаура на соответствующем посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Нацбанка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.

Документ принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.

 
 
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Лукашенко 13 апреля подписал указ № 143, которым назначил председателя правления Национального банка Павла Каллаура полномочным представителем Республики...
 
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