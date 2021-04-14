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США выведут войска США из Афганистана к 11 сентября

14.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден намерен вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Об этом во вторник со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами главы государства.

"Мы намерены полностью вывести войска к сентябрю", - сообщил источник The Washington Post.

Ожидается, что Байден объявит о своем решении в среду.

Белый дом отказался комментировать изданию данную информацию.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация ранее заявляла, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.

 
 
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Президент США Джо Байден намерен вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Об этом во вторник со ссылкой на несколько источников,...
 
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