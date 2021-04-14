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Швейцарская монета с портретом Эйнштейна признана самой маленькой в мире

14.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миниатюрную монету выпустили в 2020 году, ее диаметр – всего 2,96 миллиметра, а вес – 0,063 грамма.


© Photo : Swissmint



Составители Книги рекордов Гиннесса признали самой маленькой швейцарскую золотую монету с портретом физика Альберта Эйнштейна, сообщил монетный двор страны, пишет Sputnik. 

Монету выпустили в 2020 году, ее диаметр – всего 2,96 миллиметра, а вес – 0,063 грамма.

"Книга рекордов Гиннесса признала золотую монету в ¼ франка самой маленькой памятной монетой в мире. Несмотря на свои миниатюрные размеры, аверс и реверс монеты отчеканены машинным способом", – говорится в сообщении.

На ее аверсе кроме портрета физика указан год выпуска, на реверсе – номинал, швейцарский крест и название конфедерации.

Для этой монеты сделали специальную упаковку – с увеличительными стеклами и лампой. Всего ее выпустили 999 экземпляров, их коллекционеры сразу же раскупили.
 
 
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Миниатюрную монету выпустили в 2020 году, ее диаметр – всего 2,96 миллиметра, а вес – 0,063 грамма.
 
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