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Четырех российских гребцов подозревают в применении допинга

14.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские гребцы, выступающие в четверке парной, Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев подозреваются в применении допинга.



Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ведет разбирательство по этому делу. По данным ITA, употребление допинга ими имело место в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира по академической гребле, пишет Прессбол.

Спортсмены до завершения разбирательства отстранены от участия в соревнованиях, сообщает сайт ITA.
 
 
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Российские гребцы, выступающие в четверке парной, Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев подозреваются в применении допинга.
 
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