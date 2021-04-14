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Неформальная встреча Лукашенко и Алиева продлилась 5 часов

14.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 13 апреля вылетел в Азербайджан на встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым.



Самолет Лукашенко приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев. Его встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, которые прилетели в Баку заранее, пишет mediabrest.by.

После Лукашенко направился на неформальную встречу с Алиевым. Она продолжалась около пяти часов и завершилась только к полуночи. Лукашенко и Алиев обсуждали основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

Официальная часть переговоров состоится сегодня. Лидеры и делегации двух стран встретятся во дворце «Загульба», который является частью резиденции азербайджанского лидера.
 
 
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Александр Лукашенко 13 апреля вылетел в Азербайджан на встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым.
 
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