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В Китае поставили первый в мире светофор для верблюдов

14.04.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайской провинции Ганьсу 11 апреля заработал первый в мире светофор, специально предназначенный для верблюдов. Видеозапись, на которой верблюды используют нововведение, опубликовало государственное агентство China News Service в YouTube.

Светофор для безопасности движения установили в городе Дуньхуан, в популярной у туристов местности – неподалеку находятся озеро в форме полумесяца Юэяцюань и гора Мингша, которую называют поющей из-за громких звуков, доносящихся из-под ног при ходьбе.

Верблюды могут переходить дорогу на зеленый сигнал, а люди – на красный.
 
 
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В китайской провинции Ганьсу 11 апреля заработал первый в мире светофор, специально предназначенный для верблюдов. Видеозапись, на которой верблюды используют...
 
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