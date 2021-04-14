В Китае поставили первый в мире светофор для верблюдов

Светофор для безопасности движения установили в городе Дуньхуан, в популярной у туристов местности – неподалеку находятся озеро в форме полумесяца Юэяцюань и гора Мингша, которую называют поющей из-за громких звуков, доносящихся из-под ног при ходьбе.





Верблюды могут переходить дорогу на зеленый сигнал, а люди – на красный.











