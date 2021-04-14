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"...бнулись". Ройзман прокомментировал заявление Лаврова об отказе от доллара
Источник материала: Партизан
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что в РФ "активно занимаются" вопросом отказа от доллара.
Фото: Ростислав Гордон
"...бнулись", – написал он в комментарии к твиту с материалом о высказывании Лаврова.
Глава МИД РФ в интервью иранскому агентству ИРНА говорил 12 апреля, что в РФ в связи с международными санкциями занимаются "дедолларизацией" экономики и готовятся к отказу от использования "контролируемых Западом международных платежных систем".
Перед этим – в сентябре 2018-го – глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете "Известия" говорил, что план отказа от доллара предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что в РФ "активно занимаются" вопросом отказа...
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