Товар исчезнет с полок? А есть шанс, что вернется? Про запрет по NIVEA — в простых вопросах и ответах

Однако к тому, что дойдет до реального запрета, по всей видимости, были готовы далеко не все, особенно покупатели, которые могут остаться без привычных средств, и торговля. Эта ситуация вызвала немало вопросов. Означает ли временный запрет, что продукция NIVEA исчезнет с белорусских полок? Что попало в запрещенный список и где этот перечень можно найти? Почему про запрещенные для ввоза и продажи товары сообщает Минздрав? А запрещали ли какую-нибудь продукцию компании NIVEA в других странах? Попытались ответить на эти и некоторые другие вопросы.





Коротко предыстория. NIVEA первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. После этого некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира. Позже некоторые стали опасаться, что продукция NIVEA может исчезнуть с полок белорусских магазинов. Чиновники эту информацию не подтверждали. 13 апреля Минздрав сообщил, что ввели временные ограничения на некоторую продукцию этого бренда.



Означает ли временный запрет, что продукция NIVEA исчезнет с белорусских полок?





Да, запрещенная продукция исчезнет с полок. Но вся остальная продукция бренда, которая ввозится для продажи в нашу страну, будет. В сообщении Минздрава говорится о том, что в Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака NIVEA. О каком количестве наименований идет речь, официально озвучивать не стали, но в письме, которое прислал в редакцию читатель, речь идет о 35 наименованиях. Как узнал FINANCE.TUT.BY, всего у бренда зарегистрировано около 500 товарных позиций, так что 35 — это их часть.





Торговые сети сегодня во второй половине дня начали получать информацию о том, какие товары оказались под запретом (хотя до обеда те крупные игроки рынка, с которыми мы пообщались, не располагали какой-либо информацией по этому вопросу).

К примеру, в сети магазинов «Остров чистоты и вкуса» сказали, что уже получили письмо с распоряжением ликвидировать запрещенную продукцию из торговых объектов.





— Мы получили официальное письмо о прекращении продажи 35 товарных позиций компании NIVEA и сейчас убираем все с полок. Даже если бы это были две позиции, то это как-то сказалось бы на нас.





При этом на сайтах многих интернет-магазинов, как и на полках, до сих пор есть «запрещенка» от NIVEA.





Что попало в запрещенный список и можно ли его посмотреть?









Ни Минздрав, ни Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья не разместили на своих сайтах перечень продукции NIVEA, которая оказалась под временным запретом. Причем в центре уточнили, что неизвестно вообще, будет ли он размещен в открытом доступе.





сайт , на котором собрана информация про опасную продукцию. Здесь можно найти информацию начиная с начала 2018 года. К примеру, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ссылается именно на этот сайт, когда идет речь про запрещенную к обращению продукцию. Причем информация по новым запретам добавлялась на этот сайт, судя по обновлениям, 13 апреля. Найти данные по запрету на продукцию NIVEA здесь не удалось. В Беларуси существует, на котором собрана информация про опасную продукцию. Здесь можно найти информацию начиная с начала 2018 года. К примеру, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья ссылается именно на этот сайт, когда идет речь про запрещенную к обращению продукцию. Причем информация по новым запретам добавлялась на этот сайт, судя по обновлениям, 13 апреля. Найти данные по запрету на продукцию NIVEA здесь не удалось.

В компаниях, которые занимаются продажами продукции NIVEA, рассказали, что под запрет попали гели, бальзамы, кремы, увлажняющее мыло, молочко для тела, солнцезащитный лосьон, шелковые муссы, другое.





Какие вообще нарушения нашли-то?





Минздрав сообщил, что временный запрет на продукцию торговой марки был формально введен из-за того, что санэпидслужба нашла ряд нарушений, которые касаются в числе прочего:





продажи продуктов без документов качества и безопасности;

сроков годности и отсутствия производственного контроля продукции;

маркировки, которая, по информации Минздрава, не соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

отсутствия информации про организацию, которая принимает претензии от покупателей;

несоответствия названия продукции ее ингредиентному составу.





А как определяют, что продукция опасная?





В конце января этого года правительство приняло постановление № 43, в котором прописан порядок отзыва из обращения, возврата, вывоза и утилизации опасной продукции. Здесь же говорится среди прочего о том, как относят продукцию к опасной:





по результатам лабораторных исследований;

на основании документов, оформленных по результатам внешнего осмотра.





А вернется ли обратно на полки запрещенный товар?





Да, может вернуться, но при условии, что вопросы, которые возникли у чиновников к продукции, будут сняты. К примеру, из сообщения Минздрава следует, что к некоторой продукции NIVEA возникли вопросы по маркировке — нет информации по организации, которая принимает претензии от потребителя. В теории, если исправить этот недочет, то продукцию могут вернуть обратно на полки магазинов.





В постановлении правительства № 43 говорится, что привести в порядок признанную опасной продукцию, как требуют техрегламенты (при условии, что это возможно), нужно максимум за 2 месяца.

Но здесь есть несколько нюансов. К примеру, подтвердить то, что продукцию подогнали под техрегламенты и она уже не является опасной, надо в аккредитованных лабораториях Беларуси. Если испытание пройдет успешно, то есть 3 дня, чтобы уведомить об этом чиновников. Если в Беларуси нет соответствующих лабораторий, то допускается провести испытание в других странах Евразийского экономического союза.





Если подогнать под требования техрегламента продукцию невозможно, то ее должны утилизировать, вывезти из страны.



Почему вообще вопросами качества продукции занимается Минздрав? Разве за этим следит не Госстандарт?





В указе № 48 от 9 февраля 2015 года, который касается госконтроля за соблюдением техрегламентов, говорится, этими вопросами занимаются Государственный комитет по стандартизации, Минсельхозпрод, МАРТ, МЧС, Минздрав. К примеру, последнее ведомство следит, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические, гигиенические требования и процедуры, которые прописаны в техрегламентах Таможенного союза, ЕАЭС.





В этом же документе прописано, что при обнаружении опасной продукции выдавать предписания на запрет ее ввоза и обращения в Беларуси могут:





главный госинспектор по надзору за соблюдением техрегламентов;

главный госинспектор по государственному метрологическому надзору;

первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям — главный госинспектор по пожарному надзору;

заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач;

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветврач — главный государственный ветеринарный инспектор и их заместители.





А запрещали ли какую-нибудь продукцию компании NIVEA в других странах?





Благодаря нашим санэпидслужбам мы оказались едва ли не впереди всех стран, в которых продают товары этой известной марки: известны единичные случаи (по крайней мере, в открытом доступе), когда к этой продукции возникли вопросы по части безопасности.





Каких-то серьезных запретов на продукцию NIVEA в других странах нам найти не удалось — только незначительные локальные ситуации. В 2017 году французским покупателям рекомендовали «избегать» порядка 1000 наименований косметики и «сразу же избавиться» еще от 23 в связи с нежелательными или даже запрещенными компонентами. В перечень средств, которых нужно избегать, попали дезодоранты NIVEA (а также, например, дезодоранты Dove, краска для волос Garnier и даже некоторая декоративная косметика от Dior и Chanel). Но речь идет не о каком-то официальном запрете, а о рекомендации со стороны независимой экспертной организации UFC-Que Choisir.

В некоторых африканских странах (например, Гане, Руанде, Судане) запрещены косметические средства с отбеливающим веществом гидрохиноном, которое содержится в том числе в некоторой продукции NIVEA. Чтобы не попасть под этот запрет, бренд изменил состав некоторых продуктов.





Пользуется ли спросом NIVEA у белорусов и ударит ли запрет по торговле?





В сети «Остров чистоты и вкуса» сказали, что сегодня у них «представлено много и других марок, но NIVEA тоже является очень хорошей».





В онлайн-гипермаркете «21 век» отметили, что эта марка косметики не самая популярная среди покупателей магазина. «Это больше ассортимент офлайн-ритейлеров».





— Мы как крупнейший онлайн-гипермаркет стараемся, чтобы у нас были представлены все бренды и ассортимент был как можно шире. Но что касается таких крупных транснациональных брендов, как NIVEA, они у нас в принципе не в лидерах по продажам. Это связано с тем, что это ассортимент масс-маркета, это те бренды, которые стоят в гипермаркетах. У нас больше котируется нишевая косметика, небольшие бренды, — сказали в онлайн-гипермаркете и добавили, что письма с запретом продажи косметики NIVEA они пока не получали.





Можно ли ввозить из-за границы «запрещенку» для себя?





Этот вопрос пока остается открытым. В дежурной службе ГТК не смогли с ходу однозначно ответить, можно ли физлицам ввозить из-за границы для личного пользования (не для распространения) продукцию, которая попала под запрет на продажу в нашей стране.





Можно ли заказывать для себя запрещенную к продаже у нас продукцию в зарубежных интернет-магазинах?

Это еще один вопрос, который пока остается без однозначного ответа, так как выяснить у чиновников этот момент не удалось.





Этот вопрос возник из-за того, что, к примеру, на том же Wildberries, который теперь работает у нас как иностранный интернет-магазин, сейчас можно заказать продукцию от NIVEA. Заказанный на этой площадке товар будет считаться купленным не в Беларуси. Но здесь возникает вопрос с доставкой товара для физлица курьерской службой, подпадает ли это под запрещенный ввоз.



