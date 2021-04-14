Фото и комментарии без согласования — нельзя. Новые правила в БГУИР

В документе от 9 апреля значится, что в соответствии с решением Совета университета и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников БГУИР, категорически запрещается:





распространять информацию, в том числе в местах общего пользования, локальных сетях, информационных ресурсах БГУИР, телеграм-каналах и чатах, не относящуюся к деятельности университета;





вести политическую агитацию, путём распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний, с обозначением принадлежности к БГУИР, в нарушение действующего законодательства;





размещать на официальных страницах университета в соцсетях, телеграм-каналах (чатах), иных интернет-ресурсах, в том числе посредством приложений и мессенджеров, высказываний (комментариев) и призывов, с обозначением принадлежности к БГУИР, для организации/участия в массовых мероприятиях, не оформленных в установленном порядке;





публиковать и (или) передавать для публикации лицам, не связанным с деятельностью БГУИР без согласования с руководством университета материалы и сведения, касающиеся университета, в том числе путём размещения публичных комментариев и фотографий в отношении университета или его работников, на интернет-ресурсах, а также посредством приложений и мессенджеров, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета;





вести теле- и (или) интернет-трансляции об университете без разрешения руководства университета, если иное не предусмотрено локальными нормативными документами университета;





самостоятельно взаимодействовать со СМИ, выступать в качестве и от имени университета, в том числе использовать логотип, товарный знак или любую другую атрибутику университета, элементы корпоративного гардероба, а также иные элементы, указывающие на принадлежность к университету, либо позволяющие их идентифицировать в качестве представителей университета;





осуществлять без разрешения руководства университета кино-, фото- и видеосъёмку, в том числе без согласия лица, в отношении которого проводится съёмка, если она не осуществляется в целях документирования противоправного действия;





организовывать либо участвовать в незаконных забастовках, принуждать к участию в забастовке, а также создавать препятствия к исполнению трудовых обязанностей работникам университета, не участвующим в забастовке.





Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Максима Давыдова.