Лифтбек Polestar 2 обзавелся версиями с одним электродвигателем и стал доступнее

Источник материала: Tut.by

Эта электрическая «пятидверка» является первой массовой моделью бренда Polestar, в гамме которого есть также мелкосерийное гибридное купе Polestar 1. Первыми на европейский рынок вышли самые богатые версии лифтбека, а теперь подоспели модификации попроще.





Эта машина уже побывала на тесте AUTO.TUT.BY и располагала двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. Создан электрокар по лекалам компании Volvo, но выпускается в китайском Люцяо на новом заводе Geely — собственно, там же развернулось производство и новых версий Polestar 2. Их главной особенностью является наличие одного электродвигателя на передней оси.





У базового варианта Standard Range его отдача составляет 224 л.с., а батарея емкостью 64 кВтч обеспечивает по паспорту дальность хода до 420−440 км (по циклу WLTP). У модификации Long Range двигатель немного мощнее — 231 л.с. (крутящий момент в обоих случаях одинаковый — 331 Нм), но батарея при этом на 78 кВтч. Заявленный пробег на одной зарядке — 515−540 км. В «базе» у электромобилей — светодиодные фары и фонари, датчики парковки с камерой заднего вида, аудиосистема с 8 динамиками, 12,3-дюймовая виртуальная комбинация приборов, медиасистема с 11-дюймовым вертикальным экраном и 19-дюймовые колесные диски.





За доплату предлагаются аудиосистема Harman Kardon с 13 динамиками, панорамная стеклянная крыша, подогрев руля и задних сидений, отделка кожей наппа, 20-дюймовые колеса, а также комплекс вспомогательных систем, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон и систему кругового обзора.





Прием заказов на одномоторные версии Polestar уже начался. В Германии на электрокар цены начинаются от 45 500 евро.