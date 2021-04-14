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Лифтбек Polestar 2 обзавелся версиями с одним электродвигателем и стал доступнее
Источник материала: Tut.by
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У базового варианта Standard Range его отдача составляет 224 л.с., а батарея емкостью 64 кВтч обеспечивает по паспорту дальность хода до 420−440 км (по циклу WLTP). У модификации Long Range двигатель немного мощнее — 231 л.с. (крутящий момент в обоих случаях одинаковый — 331 Нм), но батарея при этом на 78 кВтч. Заявленный пробег на одной зарядке — 515−540 км. В «базе» у электромобилей — светодиодные фары и фонари, датчики парковки с камерой заднего вида, аудиосистема с 8 динамиками, 12,3-дюймовая виртуальная комбинация приборов, медиасистема с 11-дюймовым вертикальным экраном и 19-дюймовые колесные диски.
За доплату предлагаются аудиосистема Harman Kardon с 13 динамиками, панорамная стеклянная крыша, подогрев руля и задних сидений, отделка кожей наппа, 20-дюймовые колеса, а также комплекс вспомогательных систем, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон и систему кругового обзора.
Прием заказов на одномоторные версии Polestar уже начался. В Германии на электрокар цены начинаются от 45 500 евро.
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Компания Polestar обнародовала характеристики двух новых версий выпускаемого в Китае лифтбека Polestar 2.
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