В Кении нашли самые древние кости первых представителей рода Homo

Источник материала: Tut.by

В месте, где полвека назад нашли один из самых древних черепов Homo erectus, антропологи обнаружили еще более ранние следы представителей нашего рода. Это открытие укрепило притязания Восточной Африки на звание прародины человечества. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Communications , пишет ТАСС .



Фото: A. Hammond / AMNH

«Мы определили, где именно у берегов озера Туркана почти полвека назад нашли фрагмент черепа KNM-ER 2598, и провели в этом месте повторные раскопки, в результате чего нашли костяшки пальцев и часть костей таза. Не можем сказать точно, принадлежали ли они тому же индивиду, что и часть черепа, однако их устройство однозначно говорит, что их обладатель был крайне древним Homo erectus», — пишут исследователи.

Первые безусловные предки человека, прямоходящие люди (Homo erectus), появились в Африке примерно два миллиона лет назад. Многие антропологи считают, что они связаны не только с предками современных людей, но и с неандертальцами, денисовцами и «хоббитами» с индонезийского острова Флорес, которые вымерли относительно недавно, около 60−50 тыс. лет назад.

Homo erectus считаются изобретателями первых сложных орудий труда, первооткрывателями огня и первыми поварами. Они первыми покинули Африку и расселились практически по всему Старому Свету.

Родиной Homo erectus считает Восточную Африку, так как самые древние и полные останки этих древних людей ученые нашли в окрестностях озера Туркана и некоторых других районах Кении. В некоторых случаях их возраст может быть более 1,8 млн лет. Однако точно датировать эти кости сложно, поскольку точных данных о том, где нашли эти останки древних людей, нет.

Антропологи под руководством куратора Американского музея естественной истории Эшли Хэммонд разрешили споры вокруг одной из подобных окаменелостей — фрагмента черепа KNM-ER 2598. Его нашли в месте под названием Кооби-Фора на восточном берегу озера Туркана в 1970 году.

Участники экспедиции, обнаружившей KNM-ER 2598, не оставили точных сведений о том, где нашли эту кость. Поэтому Хэммонд и ее коллегам пришлось искать это место по данным аэрофотосъемки, которую провели в середине 1970 годов во время раскопок в соседних регионах. Сопоставив эти снимки с данными Google Maps, антропологи нашли место, где был найден череп, и повторно изучили ее.

Антропологи локализовали слой, где был найден череп, а также нашли в нем множество останков животных и другой органики. Изучив их изотопный состав, Хэммонд и ее коллеги подтвердили, что возраст KNM-ER 2598 действительно больше 1,86 млн лет. Это делает череп одним из самых древних свидетельств существования Homo erectus в Африке и на всей Земле в целом.

Помимо этого, антропологи обнаружили несколько других древнейших костей первых представителей нашего рода, в том числе несколько других фрагментов черепа, костяшки пальцев ноги и осколок тазовой кости, которые находились в соседних, чуть более древних слоях.

Пока ученые не могут однозначно сказать, принадлежали ли эти находки одной и той же особи или разным. С другой стороны, эти находки позволяют однозначно связать этот регион Восточной Африки с первыми Homo erectus на Земле, что ученые не могли сделать раньше, поскольку в их распоряжении был всего один фрагмент черепа. Это в большой мере проясняет историю эволюции наших предков, подытожили исследователи.