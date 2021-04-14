Вместо кредита. Посчитали, сколько нужно платить за новую квартиру в рассрочку

Источник материала: Tut.by

Кредиты на квартиры в Беларуси все еще недоступны большинству людей. Но как тогда решить вопрос с жильем, если на руках нет сразу всей суммы? Хороший вариант — беспроцентная рассрочка от известного застройщика «Ника Проект». Сегодня мы посчитаем, сколько денег нужно, чтобы купить квартиру в жилом комплексе Smart без всяких переплат.





Застройщик «Ника Проект» знаком минчанам своими проектами. Это жилые комплексы, административные помещения, школы, детские сады и другие социальные объекты. Сейчас компания строит жилой комплекс комфорт-класса Smart . Он находится в удобном месте возле станции метро «Михалово» на улице Прилукской.

Smart — это качественный монолитный дом с продуманными и функциональными планировками квартир. Одно из главных преимуществ такого жилья — возможность индивидуальной трансформации и эргономики. Все перегородки тут не являются несущими, что позволяет легко создать пространство индивидуально под себя.





В жилом комплексе Smart есть квартиры на любой вкус по демократичным ценам. Например, «еврочетырешки» стоят от 1150 долларов за квадрат, классические трешки — от 1160 долларов за метр, «евротрешки» — от 1180 долларов за «квадрат», «евродвушки» — от 1200 долларов за метр.

Новая квартира за 465 долларов в месяц — это реально

И такое жилье можно купить в беспроцентную рассрочку от застройщика. Первый взнос — от 30%, срок — до 5 лет. Если вы вносите 60% от стоимости квартиры, то получаете скидку в 1% от ее полной стоимости, если 70% — скидку в 2%, 80% — скидку в 3%, 90 — скидку в 4%. При 100% оплате скидка составляет 5%.

Подобрать самый выгодный для себя вариант можно с помощью калькулятора рассрочки на сайте ЖК Smart. Просто выберите желаемую квартиру и размер первого взноса, а система сама рассчитает срок беспроцентной рассрочки и ваш ежемесячный платеж.

Рассмотрим несколько примеров и посчитаем, во сколько в месяц обойдется квартира.

Евродвушка на 41,39 «квадратов» за 55 877 долларов







Выбираем первый взнос в 50% (27 940 долларов). Получаем рассрочку на 60 месяцев. Оплата в месяц — всего 465 долларов. По сути это не многим больше, чем аренда нормальной двухкомнатной квартиры в нормальном районе. Но если там вы выбрасываете деньги в пустоту, то тут вы оплачиваете уже свою квартиру.

Также выбираем первый взнос в 30% (16 763 долларов). Получаем рассрочку на 36 месяцев. Оплата в месяц — 1 086 долларов.

Эта квартира идеально подойдет как одному человеку, так и молодой семье. Например, из нее можно сделать как полноценную «двушку», так и большую «однушку» или квартиру-студию. А кухонное оборудование можно установить с любой стороны квартиры.

Евротрешка на 57,85 «квадратов» за 73 312 долларов









Выбираем первый взнос в 50% (36 156 долларов). Получаем рассрочку на 60 месяцев. Оплата в месяц — 603 доллара.

Также выбираем первый взнос в 30% (20 609 долларов). Получаем рассрочку на 36 месяцев. Оплата в месяц — 1 336 долларов.

Эта квартира идеальна для небольшой семьи. В ней можно оборудовать как две полноценные комнаты (спальню и детскую), так и сделать из одной из них функциональную гостиную с кухней.

Еврочетырешка на 80,26 «квадратов» за 92 299 долларов









Выбираем первый взнос в 50% (46 149 долларов). Получаем рассрочку на 60 месяцев. Оплата в месяц — 769 долларов.

Также выбираем первый взнос в 30% (26 305 долларов). Получаем рассрочку на 36 месяцев. Оплата в месяц — 1705 долларов.

Эта квартира идеальна для семьи с детьми. В ней по сути уже есть три (!) отдельные комнаты, а также гостиная с кухонным оборудованием. А еще здесь можно сделать два санузла, что позволит избежать утренних очередей, с которыми сталкиваются большие семьи в обычных квартирах.

Как продвигается стройка

Сейчас застройщик завершает строительство первой секции дома. Идут внутренние работы, прокладка внутренних коммуникаций и выстраивание перегородок. Строители также приступили к отделке фасада.













Первые две очереди строительства уже проданы. Выдача ключей третьей очереди — до 4 квартала 2023 года. Спешите!