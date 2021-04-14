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Вместо кредита. Посчитали, сколько нужно платить за новую квартиру в рассрочку
Источник материала: Tut.by
Кредиты на квартиры в Беларуси все еще недоступны большинству людей. Но как тогда решить вопрос с жильем, если на руках нет сразу всей суммы? Хороший вариант —
Застройщик «Ника Проект» знаком минчанам своими проектами. Это жилые комплексы, административные помещения, школы, детские сады и другие социальные объекты. Сейчас компания строит
Smart — это качественный монолитный дом с продуманными и функциональными планировками квартир. Одно из главных преимуществ такого жилья — возможность индивидуальной трансформации и эргономики. Все перегородки тут не являются несущими, что позволяет легко создать пространство индивидуально под себя.
В жилом комплексе Smart есть
Новая квартира за 465 долларов в месяц — это реально
И такое жилье можно купить
Подобрать самый выгодный для себя вариант можно с помощью
Рассмотрим несколько примеров и посчитаем, во сколько в месяц обойдется квартира.
Евродвушка на 41,39 «квадратов» за 55 877 долларов
Также
Эта квартира идеально подойдет как одному человеку, так и молодой семье. Например, из нее можно сделать как полноценную «двушку», так и большую «однушку» или квартиру-студию. А кухонное оборудование можно установить с любой стороны квартиры.
Евротрешка на 57,85 «квадратов» за 73 312 долларов
Также
Эта квартира идеальна для небольшой семьи. В ней можно оборудовать как две полноценные комнаты (спальню и детскую), так и сделать из одной из них функциональную гостиную с кухней.
Еврочетырешка на 80,26 «квадратов» за 92 299 долларов
Также
Эта квартира идеальна для семьи с детьми. В ней по сути уже есть три (!) отдельные комнаты, а также гостиная с кухонным оборудованием. А еще здесь можно сделать два санузла, что позволит избежать утренних очередей, с которыми сталкиваются большие семьи в обычных квартирах.
Как продвигается стройка
Сейчас застройщик завершает строительство первой секции дома. Идут внутренние работы, прокладка внутренних коммуникаций и выстраивание перегородок. Строители также приступили к отделке фасада.
Первые две очереди строительства уже проданы. Выдача ключей третьей очереди — до 4 квартала 2023 года. Спешите!
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Кредиты на квартиры в Беларуси все еще недоступны большинству людей. Но если на руках нет сразу всей суммы? Хороший вариант - беспроцентная рассрочка от известного...
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