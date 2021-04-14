Официально: Samsung представит «самый мощный Galaxy» 28 апреля

Источник материала: Tut.by

Samsung официально объявила дату новой презентации — онлайн-мероприятие состоится 28 апреля. Об этом говорится на сайте компании .





Слоган мероприятия звучит так: «The most powerful Galaxy is coming». Перевести можно как «Самый мощный Galaxy приближается». О чем точно говорят в компании, пока не ясно. Как правило, смартфоны топового уровня в Samsung показывают два раза в год, в конце зимы и лета. Возможно, в этот раз традицию решаться нарушить, и следующие версии устройств с гибкими экранами — скажем, Galaxy Z Fold 3 или Z Flip 2 — продемонстрируют раньше.

Но есть более вероятный вариант — анонс новых ноутбуков Samsung на базе собственных процессоров Exynos, за «графику» в которых якобы будет отвечать компания AMD. Недавно в Сети появилась первая информация про лэптопы Samsung Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

Выше — рекламный ролик, в котором анонсируется мероприятие. Транслироваться оно будет как на сайте компании, так и на YouTube.