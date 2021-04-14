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Латушко — о прекращении сотрудничества немецкой компании с «Гродно Азотом»: «Это мощный сигнал всем госпредприятиям»

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Народного антикризисного управления предлагает последовать этому примеру Yara — партнеру «Беларуськалия».

Накануне немецкое предприятие Helm AG заявило в письме стачкому «Гродно Азота» о том, что прекращает сотрудничество с гродненским заводом. Helm AG — покупатель 10% годового объема продукции белорусской компании.

Представитель немецкого предприятия в письме обозначил, что дальнейшее сотрудничество возможно, но только после оценки соблюдения условий охраны труда.

— Решение немецкой компании — пример осознанного решения во взаимодействии с белорусскими госкомпаниями, — считает Павел Латушко.  — Важно, что в Helm AG услышали голос народа Беларуси. Это мощный сигнал всем государственным предприятиям — репрессии должны прекратиться.

Yara, берите пример — вот так ведут себя ответственные компании. «Беларуськалий» продолжает давить на рабочих и не соблюдать их права. В силах норвежской компании это прекратить.

 
Теги: Гродно
 
 
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Глава Народного антикризисного управления предлагает последовать этому примеру Yara — партнеру «Беларуськалия».
 
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