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Латушко — о прекращении сотрудничества немецкой компании с «Гродно Азотом»: «Это мощный сигнал всем госпредприятиям»
14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Народного антикризисного управления предлагает последовать этому примеру Yara — партнеру «Беларуськалия».
Накануне немецкое предприятие Helm AG
Представитель немецкого предприятия в письме обозначил, что дальнейшее сотрудничество возможно, но только после оценки соблюдения условий охраны труда.
— Решение немецкой компании — пример осознанного решения во взаимодействии с белорусскими госкомпаниями, —
Yara, берите пример — вот так ведут себя ответственные компании. «Беларуськалий»
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Латушко — о прекращении сотрудничества немецкой компании с «Гродно Азотом»: «Это мощный сигнал всем госпредприятиям»
Глава Народного антикризисного управления предлагает последовать этому примеру Yara — партнеру «Беларуськалия».
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