Скоро $70 тысяч? Биткоин поставил рекорд стоимости

Источник материала: Onliner

Последние несколько дней биткоин продолжает взбираться все выше и ставит маленькие рекорды стоимости. Сегодня, по данным Coindesk, курс самой популярной криптовалюты преодолел отметку в $64 тыс. за единицу. Аналитики считают, что в мае курс биткоина поднимется еще выше и может превысить $70 тыс., а при определенных обстоятельствах — и $80 тыс.





Прогнозы аналитиков разнятся в сроках, когда биткоин пробьет очередной «психологический рубеж», однако сходятся во мнении, что останавливаться виртуальная монета не будет. Есть и менее оптимистичные прогнозы, в которых ожидается падение курса. Правда, говорят о незначительном проседании, после которого «наверняка» последует очередное «ралли».

В ближайшей перспективе — до конца мая — аналитики крипторынка ждут курса в диапазоне $70—75 тыс. Но не исключают и спад ниже $60 тыс.