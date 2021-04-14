ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скоро $70 тысяч? Биткоин поставил рекорд стоимости

14.04.2021 09:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Последние несколько дней биткоин продолжает взбираться все выше и ставит маленькие рекорды стоимости. Сегодня, по данным Coindesk, курс самой популярной криптовалюты преодолел отметку в $64 тыс. за единицу. Аналитики считают, что в мае курс биткоина поднимется еще выше и может превысить $70 тыс., а при определенных обстоятельствах — и $80 тыс.

Скоро тысяч? Биткоин поставил рекорд стоимости

Прогнозы аналитиков разнятся в сроках, когда биткоин пробьет очередной «психологический рубеж», однако сходятся во мнении, что останавливаться виртуальная монета не будет. Есть и менее оптимистичные прогнозы, в которых ожидается падение курса. Правда, говорят о незначительном проседании, после которого «наверняка» последует очередное «ралли».

В ближайшей перспективе — до конца мая — аналитики крипторынка ждут курса в диапазоне $70—75 тыс. Но не исключают и спад ниже $60 тыс.


Велокомпрессор Xiaomi Mi Portable Air Pump DZN4006GL
17 отзывов
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
119 р.
16 предложений

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние несколько дней биткоин продолжает взбираться все выше и ставит маленькие рекорды стоимости. Сегодня, по данным Coindesk, курс самой популярной криптовалюты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Нацбанка будет представлять интересы Беларуси в Совете Межгосударственного банка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by