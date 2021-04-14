ООН: вакцины от COVID-19 в мире распределены несправедливо

Источник материала: ОНТ

Организация Объединённых Наций обеспокоена крайне несправедливым распределением вакцин от COVID-19 в мире.

Так, в 30 государствах прививочная кампания еще не началась. Почти 90% доз пришлось на страны с высокими и средними доходами, те, у которых они низкие, получили только 0,2%. По оценкам экспертов, если темпы останутся прежними, то коллективный иммунитет человечество приобретет не ранее чем через 4,5 года. Вызывают напряжение и осложнения, которые возникают после некоторых препаратов.

Ранее из-за образования тромбов и летальных исходов после прививки ряд стран отказались от вакцины англо-шведской компании AstraZeneca. Теперь такая же участь постигла американского производителя Johnson & Johnson. Причём с рекомендацией приостановить использование этой вакцины выступили власти США. Сама компания заявила, что отложила применение своей вакцины в Европе. Пока наиболее эффективным признан российский «Спутник V». Побочных эффектов от его применения не зафиксировано. Вакцина официально одобрена в 60 странах.

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