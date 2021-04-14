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Гибель «Титаника» и изобретение видеомагнитофона: чем еще запомнилось 14 апреля в истории?

14.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гибель «Титаника» и изобретение видеомагнитофона: чем еще запомнилось 14 апреля в истории?

14 апреля, среда. В 1912 году в ночь с 14 на 15 апреля затонул «Титаник». Хотя в свое первое и последнее плавание лайнер выходил под лозунгом: «Даже Бог не сможет потопить этот корабль». Есть у этого дня и другие отметки в истории.

В этот день в 1918 году официальным флагом Советской России было провозглашено красное знамя. Оно широко использовалось в стране во время революций 1905 и 1917 годов, но официального статуса тогда не имело.

В этот день в 1941 году геологом Татьяной Устиновой на Камчатке была открыта знаменитая Долина гейзеров. Там расположено 20 крупных гейзеров и несколько сотен выходов термальных вод. Дикий туризм в долине давно запрещен, а организованный проходит под строгим контролем, тем более что с 2007 года часть Долины была затоплена селевым оползнем.

И в этот день в 1956 году американские изобретатели Чарлз Гинсберг, Чарлз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение –видеомагнитофон. Из-за цены в 50 000 долларов первые видеомагнитофоны могли использовать только крупнейшие телевизионные корпорации. Бытовые кассетные видеомагнитофоны на Западе пошли в продажу в 1969 году, а в СССР – пять лет спустя. Стоило такое устройство больше двух тысяч рублей, при том, что «Жигули» стоили пять тысяч.

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14 апреля, среда. В 1912 году в ночь с 14 на 15 апреля затонул «Титаник». Хотя в свое первое и последнее плавание лайнер выходил под лозунгом: «Даже Бог не сможет потопить...
 
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