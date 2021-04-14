Контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал, конфисковали в Египте

Источник материала: ОНТ

Конфискован контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал. Постановление суда в силе до тех пор, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций.

В эту сумму включены затраты на снятие судна с мели, его ремонт, а также потери из-за блокировки канала. Контейнеровоз направлялся из Китая в Роттердам и 23 марта сел на мель. В результате движение по каналу было заблокировано шесть дней, скопилась очередь из судов. Чтобы снять корабль с мели, потребовалось углубление дна Суэцкого канала. В его управлении заявили, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки.

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