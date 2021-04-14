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Протесты прошли у стен суда в Тбилиси
Источник материала: ОНТ
Протесты прошли в Грузии. У стен суда в Тбилиси собрались сторонники лидера партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.
Его задержали в конце февраля. Для этого полиции пришлось штурмовать офис партии. Лидера грузинской оппозиции обвиняют в организации штурма парламента во время беспорядков летом 2019 года.
В следующий раз суд соберется в конце апреля, но уже без Мелия – его исключили за оскорбление судьи. Протесты в поддержку лидера оппозиции продолжаются в Грузии с февраля.
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Протесты прошли в Грузии. У стен суда в Тбилиси собрались сторонники лидера партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия. Его задержали в конце февраля....
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