Протесты прошли у стен суда в Тбилиси

Источник материала: ОНТ

Протесты прошли в Грузии. У стен суда в Тбилиси собрались сторонники лидера партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

Его задержали в конце февраля. Для этого полиции пришлось штурмовать офис партии. Лидера грузинской оппозиции обвиняют в организации штурма парламента во время беспорядков летом 2019 года.

В следующий раз суд соберется в конце апреля, но уже без Мелия – его исключили за оскорбление судьи. Протесты в поддержку лидера оппозиции продолжаются в Грузии с февраля.

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