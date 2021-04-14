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Каким быть главному закону: второе заседание Конституционной комиссии пройдет 14 апреля

14.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каким быть главному закону: второе заседание Конституционной комиссии пройдет 14 апреля

Тема, которая касается каждого гражданина Беларуси – реформа основного закона страны. Все предложения к единому знаменателю должна привести Конституционная комиссия. Её второе заседание пройдёт 14 апреля, накануне же встретилась редакционная группа.

В комиссии – представители госорганов и общественных объединений, юристы, работники разных сфер. Народные послы полны решимости сделать новую Конституцию современной, чтобы она отвечала запросам людей и решала насущные вопросы нашего развития. На повестке – поправки ко второму разделу Конституции – «Личность. Общество. Государство».

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси: «Сегодня пришло время отразить все те новые тенденции и потребности людей, которые обусловлены развитием нашей и экономики, и науки, общества в целом. И каждый человек должен найти для себя те нормы, которые гарантируют не только его статус как гражданина Республики Беларусь, но и те особенности его правового статуса, которые вытекают, например, из особенностей его возраста, социального положения». 

Заседания проходят два раза в месяц. Предложения по изменению основного закона страны Конституционная комиссия должна представить Главе государства до 1 августа. 

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Тема, которая касается каждого гражданина Беларуси – реформа основного закона страны. Все предложения к единому знаменателю должна привести Конституционная...
 
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