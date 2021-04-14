|
Каким быть главному закону: второе заседание Конституционной комиссии пройдет 14 апреля
Источник материала: ОНТ
Тема, которая касается каждого гражданина Беларуси – реформа основного закона страны. Все предложения к единому знаменателю должна привести Конституционная комиссия. Её второе заседание пройдёт 14 апреля, накануне же встретилась редакционная группа.
В комиссии – представители госорганов и общественных объединений, юристы, работники разных сфер. Народные послы полны решимости сделать новую Конституцию современной, чтобы она отвечала запросам людей и решала насущные вопросы нашего развития. На повестке – поправки ко второму разделу Конституции – «Личность. Общество. Государство».
Заседания проходят два раза в месяц. Предложения по изменению основного закона страны Конституционная комиссия должна представить Главе государства до 1 августа.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема, которая касается каждого гражданина Беларуси – реформа основного закона страны. Все предложения к единому знаменателю должна привести Конституционная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)