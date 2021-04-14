Гороскоп на 15 апреля: удача улыбнется Тельцам, а Львов подстерегают конфликты

Источник материала: ОНТ

Звёзды обещают спокойный день Овнам. Постарайтесь вникнуть в каждую мелочь. Из деталей может сложиться основа будущего успеха. Вечер в кругу родных и друзей улучшит настроение.

Сегодня повезёт Тельцам. Вы можете рассчитывать на поддержку коллег. Презентация вашей идеи пройдёт успешно. Не переносите на завтра основные дела.

Близнецы намерены взять быстрый темп. Звёзды рекомендуют вам чрезмерно не усердствовать. Вы можете «перегореть». Не отказывайтесь от помощи друга в решении давнего вопроса.

Раки проявят свои лучшие качества. Ради получения положительного результата в бизнесе вам придётся пожертвовать интересами партнёра.

День будет напряжённым у Львов. Любую ссору в семье или на работе придётся ликвидировать в самом начале. В противном случае конфликт затянется на долгий период.

Много интересного ожидает сегодня Дев. Рабочие поездки, деловое общение, визиты гостей. Душевный комфорт вы восстановите вечером в семейной обстановке.

Под угрозой могут оказаться партнёрские взаимоотношения у Весов. Чтобы вернуть вкус к жизни, вам необходимо отнестись к событиям философски. Посвятите день духовному росту.

Не следует реагировать на интриги Скорпионам. Говорите людям не всё, о чем думаете. Пересмотрите варианты, чтобы найти выход из непростой ситуации.

Стрельцам звёзды советуют навести порядок в рабочих документах. Поход по магазинам доставит вам удовольствие, а приобретённые вещи будут долго радовать.

Козероги, ваша откровенность может вам навредить. Рассуждайте о жизни, делитесь своими планами только с близким другом. Он поможет советом. Насущные вопросы разрешатся для вас благополучно.

Поддержка влиятельных лиц выведет на другой уровень Водолеев. В течение дня могут произойти перемены в сфере делового партнёрства. Изменения принесут вам финансовую стабильность.

По-новому посмотрят на свою жизнь Рыбы. Самое время отказаться от вредной привычки, заняться самосовершенствованием или укреплением физического состояния.

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