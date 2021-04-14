Антирасистские протесты охватили американский штат Миннесота

Источник материала: ОНТ

Американский штат Миннесота вновь похож на место боевых действий. Два дня там не прекращаются антирасистские протесты.

На улицах — сотни демонстрантов. Они выбивают стёкла, грабят магазины. В полицейских летит пиротехника. Причиной новых столкновений «цветного» населения с полицией и армией США стала смерть 20-летнего афроамериканца, которого во время погони застрелила женщина-полицейский. Сразу после этого убийства активисты в соцсетях разослали призыв выходить на улицы. В ответ власти США ввели регулярные войска и Национальную гвардию.

Протестующих расстреливают из огнестрельного автоматического оружия. Независимых журналистов и стримеров задерживают. Введён комендантский час и режим ЧС.

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