Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает Азербайджан

Источник материала: ОНТ

Продолжается визит Президента Беларуси в Азербайджан. 14 апреля – основной переговорный день. Впрочем, в неформальной обстановке Александр Лукашенко и Ильхам Алиев уже пообщались накануне.

Борт Главы нашего государства встречали торжественно, несмотря на то, что в Азербайджане действуют довольно строгие ограничения из-за пандемии. Прямиком из аэропорта белорусский лидер направился на встречу с коллегой.

Дальше уже без видеокамер. Несмотря на существующие сложности в мировой торговле, в прошлом году товарооборот Минска и Баку приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошёл в число 15 крупнейших торговых партнёров Беларуси. Однако есть важный нюанс. Белорусский экспорт сократился на треть, в то время как импорт вырос в 14 раз – за счёт поставок азербайджанской нефти, а это почти половина всего товарооборота. Несмотря на то, что разногласия с российскими поставщиками урегулированы, Минск не намерен отказываться от сырья из Азербайджана.

Ещё одна важная сфера отношений – машиностроение. На Гянджинском автомобильном заводе действует сборочное производство белорусских машин. Одних только тракторов в Азербайджане собрано почти 12 тысяч. В государстве на стыке Европы и Азии хорошо знают и белорусские продукты питания. Их можно купить в любом крупном магазине. Не исключено, что в ходе переговоров откроются новые сферы сотрудничества.

Фото: БЕЛТА

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